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Merlion стала официальным дистрибьютором AVsoft

Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с компанией «АВ софт», разработчиком программного обеспечения по информационной безопасности. Соглашение распространяется на весь портфель продуктов вендора в категориях: Anti-APT, защита IoT и IIoT, мультисканер, средства коммуникации, почтовый шлюз.

Благодаря сотрудничеству сторон партнерам Merlion стали доступны семь решений собственной разработки «АВ софт». Продукты компании защищают от киберугроз ИТ-инфраструктуры различного типа, включая рабочие станции, мобильные устройства, серверы, базы данных, сетевое оборудование, АСУ ТП, SCADA и др. сервисы. Все решения и услуги гибко адаптируются под требования заказчика и могут существовать в рамках единой экосистемы.

AVsoft Athena – система защиты от целенаправленных атак, работающая по принципу систем класса «песочниц» (Sandbox). Каждый файл проходит многоуровневую проверку статическим и динамическим методами анализа с использованием технологии искусственного интеллекта.

AVsoft Loki – система ложной ИТ-инфраструктуры на базе технологии Deception. Имитирует ИТ-инфраструктуру организации для инициализации взаимодействия с атакой киберпреступника, сбора информации о ней и проверки ее артефактов.

AVsoft Kairos – почтовый шлюз. Система защиты от фишинга и спама. Анализ веб-ссылок и содержимого сообщений на безопасность и необходимость пользователю.

AVsoft NFI - инспектор сетевого фильтра (Network Filter Inspector). Система контроля и защиты сетевого оборудования заказчика.

AVsoft Octopus – потоковый антивирусный мультисканер. Система комплексной антивирусной проверки файлов и мобильных приложений одновременно в большом количестве различных антивирусных систем.

AVsoft Bond – система корпоративного общения с голосовой и видеосвязью в конференциях, чатах, группах. Сервер системы размещается в инфраструктуре заказчика.

AVsoft Crimlab – криминалистическая лаборатория, которая предназначена для детального анализа вирусов множеством инструментов и формирования подробного отчета.

Дистрибьютор уже начал знакомить партнёров с преимуществами продуктов, в планах – проведение вебинаров и тренингов, примеры интеграции и демонстрация успешных кейсов, помощь в подготовке к тендерам и конкурсным процедурам.

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