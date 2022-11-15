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RooX поддержала офлайн-вход по биометрии в PWA-приложениях

Отсутствие интернета теперь не означает недоступность сервиса. Отечественная компания-разработчик RooX поддержала офлайн-вход по биометрии в PWA-приложения, которые она разрабатывает для компаний с большим количеством пользователей. PWA может стать страховкой на случай удаления мобильного приложения из сторов, а предоставив пользователям возможность входа и работы в приложении в офлайн режиме, компании могут повысить уровень предоставляемого ими сервиса. Об этом CNews сообщили представители RooX.

У любой компании, работающей на массовом рынке, найдутся сценарии, когда ее клиент хочет получить необходимую информацию без подключения к Интернету или при плохой связи. Например, пассажир авиакомпании хочет убедиться, что едет в правильный аэропорт, клиент банка, находясь в роуминге — посмотреть, где ближайший банкомат, не расходуя трафик, клиент страховой — посмотреть свой полис при аварии, травме или болезни, путешественник за границей — выбрать подходящее предложение роуминга и подключить его по смс. Зачастую это сценарии, когда клиент находится в затруднительном положении и ему важно получить определенную информацию.

Решение RooX PWA с возможностью биометрической аутентификации в режиме офлайн позволяет решить эту проблему. «Важна не сама технология офлайн-входа, а то, что она дает клиенту возможность получать услуги компании в тех ситуациях, в которых раньше приходилось мириться с неудобством. Отсутствие интернета теперь не означает недоступность сервиса», — сказал директор по развитию RooX Никита Евгенов.

Биометрия в RooX PWA построена на использовании протокола WebAuthN c ассиметричным шифрованием. Для офлайн входа создается и используется аналог сертификата с последними подписанными онлайн данными.

RooX PWA предназначено для компаний, которые могут потерять клиентов из-за удаления мобильных приложений из популярных магазинов. Предпосылкой к разработке решения стали санкции США и ЕС, которые привели к удалению приложений российских компаний из AppStore, Google Play и Huawei AppGallery.

***

RooX (ООО «Рукс солюшенс») — российская ИТ-компания с 11-летним опытом, которая специализируется на разработке веб-платформ для корпоративного сектора. Решениями компании пользуется около 50 млн пользователей в год. Является разработчиком RooX UIDM — отечественной системы управления аутентификацией и авторизацией. Система разработана для защиты доступа к финансам и чувствительным данным клиентов и партнеров средних и крупных организаций, входит в реестр отечественного ПО.

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