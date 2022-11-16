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Компания «ИнфоТеКС» приглашает принять участие в конференции «ViPNet EDI для электронного взаимодействия государства, граждан и бизнеса»

Компания «ИнфоТеКС» приглашает принять участие в конференции «ViPNet EDI для электронного взаимодействия государства, граждан и бизнеса», которая состоится 30 ноября по адресу г. Москва, ул. Отрадная, 2Б стр. 1, конференц-зал «ИнфоТеКС». Возможно участие онлайн. Участие в мероприятии бесплатное, необходима предварительная регистрация.

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На конференции эксперты «ИнфоТеКС» расскажут про ViPNet EDI G2G – решение, предназначенное для организации межведомственного электронного взаимодействия и предоставления государственных услуг в электронном виде, а также продемонстрируют примеры практического применения ViPNet EDI G2G в различных сценариях эксплуатации.

Прочитать программу и зарегистрироваться.

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