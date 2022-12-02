В Минкульте Омской области внедрена система резервного копирования на базе «Кибер бэкап»

Единая система резервного копирования и восстановления данных внедрена в Министерстве культуры Омской области. Его работу обеспечивает информационная инфраструктура, в состав которой входят 120 рабочих станций, три хоста виртуализации, на которых работают 12 виртуальных машин Hyper-V. На них базируются домен, терминальный сервер, сервер бухгалтерской информационной системы, сервер единой системы электронного документооборота, файловое хранилище документов. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

До недавнего времени в ведомстве не использовалась единая система резервного копирования и восстановления данных. Частично задачи, связанные с защитой информации, решались при помощи специализированного ПО одного из иностранных производителей. В остальных случаях бэкап осуществлялся при помощи «встроенных» средств операционной системы. Такая организация не отличалась надежностью и не позволяла организовать единое управление созданием резервных копий, а также негативно сказывалась на процессах восстановления данных. Кроме того, перед региональным министерством как органом власти стояла задача перейти на использование отечественного программного обеспечения.

Для создания единой системы резервного копирования данных специалистами ведомства была выбрана разработка российской компании «Киберпротект» — «Кибер бэкап». Критериями выбора стали высокая скорость резервного копирования и восстановления данных, легкость управления и настройки, удобное администрирование, прозрачность лицензионной политики и способность решения поддерживать разные ОС, гипервизоры и приложения.

Специалисты министерства самостоятельно развернули решение на собственных серверных мощностях, настройка системы была проведена при помощи консоли администрирования. Система резервного копирования и восстановления данных на базе «Кибер бэкап» защищает данные всех информационных систем, используемых в Минкульте Омской области, а также рабочие станции сотрудников ведомства. Для хранения резервных копий, общий объем которых составляет 10 ТБ, в министерстве выделены отдельные мощности.

В ведомстве уже успели убедиться в эффективности внедренного ИТ-решения, восстановив данные объемом около 100 ГБ на одном из поврежденных из-за человеческого фактора серверов.

«“Кибер бэкап” — действительно простое и интуитивно понятное решение. Для его развертывания нам не потребовалась помощь сторонних специалистов или подрядных организаций — все работы были выполнены собственными силами. Столь же простым оказался процесс настройки решения — в консоли управления достаточно выставить расписание резервирования и определить место хранения копий, все остальное система будет делать в автоматическом режиме», — сказал главный специалист Министерства культуры Омской области Кирилл Дручинин.

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«Киберпротект» — российский разработчик ПО для защиты данных, резервного копирования и восстановления виртуальных, физических и облачных сред. Компания предоставляет решения мирового уровня организациям любого масштаба, заинтересованным в надежной киберзащите и быстром восстановлении данных и работоспособности ИТ-инфраструктуры. Продукты компании входят в реестр российского ПО, сертифицированы ФСТЭК.