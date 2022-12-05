NGR Softlab и Cloud Networks обеспечат информационную безопасность компаний

Российский разработчик решений по информационной безопасности NGR Softlab и системный интегратор Cloud Networks заключили партнерское соглашение.

В рамках сотрудничества Cloud Networks сможет предлагать все решения разработчика своим заказчикам: SIEM-систему Alertix, аналитическую платформу Dataplan и продукт для управления привилегированным доступом Infrascope. Решения NGR Softlab обладают высокой гибкостью и встраиваются в любую ИТ-инфраструктуру, а также обеспечивают дополнительную защиту периметра компаний от киберугроз.

«При ознакомлении с решениями NGR Softlab мы увидели, что предлагаемые продукты могут помочь нашим клиентам в сохранении безопасности в рамках импортозамещения. Компания активно выходит на пилоты и развивает свою продуктовую линейку. Благодаря партнерству мы увеличим пул предоставляемых решений и усилим киберзащиту наших клиентов», ─ сказал Денис Елисеев, коммерческий директор Cloud Networks.

«Нам важно предоставлять качественные и актуальные решения для решения ключевых задач бизнеса, ─ отметил Александр Булатов, коммерческий директор NGR Softlab. ─ Поэтому для наших продуктов регулярно выходят обновления, направленные на усовершенствование основных функций, увеличение производительности и снижение нагрузки на клиентскую инфраструктуру. Вместе с Cloud Networks мы предложим рынку современные средства защиты ИТ-инфраструктуры компаний».