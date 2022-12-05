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«РКТ-Солар»: ущерб от утечек в банках снизился, но вырос умысел

«РТК-Солар» выпустила ежегодное исследование «Актуальные тренды утечек информации в финансовом секторе 2022». Аналитики компании выяснили: максимальный ущерб финансовых организаций от утечек информации в 2022 г. снизился до 1 млн руб., зато количество умышленных утечек в этом сегменте по сравнению с 2021 г. выросло более чем в 3 раза.

Эксперты «РТК-Солар» отмечают: финансовый сектор является наиболее передовой отраслью с точки зрения обеспечения информационной безопасности организаций. Этот тезис явно подтверждают результаты проведенного исследования: максимальный ущерб от утечек данных, зафиксированный в финансовом секторе в 2022 г. составил 1 млн руб. В 2021 г. несколько организаций данного сегмента, принявших участие в исследовании, признались, что пострадали от утечек данных на сумму 100 млн руб. Столь существенный ущерб был зафиксирован в организациях, не использующих DLP.

При этом половине финансовых организаций удалось сэкономить от 10 до 100 млн руб. в результате внедрения DLP-системы. В 2021 г. лишь 36% участников опроса оценили потенциальную экономию средств в результате предотвращенных утечек более чем в 10 млн руб. за последний год.

«Снижение предельного размера ущерба и одновременный рост экономии финансовых организаций при внедрении DLP-систем объясняется тем, что все больше финансовых организаций используют надежные средства защиты от утечек. Сейчас системы защиты от утечек эксплуатируют три четверти представителей финансового блока, годом ранее таких было 70%», – отметила Елена Черникова, старший бизнес-аналитик компании «РТК-Солар».

Вместе с тем по сравнению с прошлым годом резко изменилось соотношение умышленных и случайных утечек в организациях финансового сектора. Если в 2021 г. 20% респондентов предполагали наличие скорее умышленных нежели случайных утечек в своих организациях, то в 2022 о намеренном сливе данных заявили уже 67% опрошенных. Это в точности коррелирует с озвученным выше трендом высокого проникновения DLP-систем в финансовом секторе, которые автоматически пресекают случайные утечки, а при правильной настройке справляются и со значительной частью умышленных.

Что касается подверженной утечкам конфиденциальной информации, 90% совокупно составляют утечки коммерческой тайны, данных о финансовых операциях и персональных данных клиентов и сотрудников. Как и годом ранее, в 2022 г. свыше 60% утечек в финансовом секторе происходит с использованием интернет-технологий (облачные хранилища, интернет-почта, веб-версии мессенджеров соцсетей).

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