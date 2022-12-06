Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Ритейл Розница
|

StormWall обеспечила защиту электронных сервисов сети магазинов Fix Price от DDoS-атак

Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price с помощью сервисов StormWall обеспечила защиту своей системы электронной коммерции от DDoS-атак. В результате сотрудничества повысилась ее доступность, снизились бизнес-риски упущенной прибыли и уменьшилась нагрузка на веб-сервисы компании, а также на персонал, отвечающий за ИТ-инфраструктуру и систему ИБ.

В настоящее время StormWall обеспечивает сервис «под ключ», включающий защиту от DDoS-атак, функциональность WAF, а также сопутствующую техническую поддержку и консультационную помощь. Под защитой StormWall находится система электронной коммерции компании Fix Price, а также ее корпоративные веб-сервисы.

«Риски, исходящие от DDoS-атак и других угроз, направленные на веб-приложения компаний электронной коммерции, не ограничиваются одной лишь упущенной прибылью. Значительный негативный эффект дают и репутационные риски: клиенты наверняка будут недовольны, если не смогут совершить покупки в нужный момент. Многие из них станут делиться своими эмоциями в соцсетях и СМИ, часть из них перейдут к конкурентам. Чтобы компенсировать снижение лояльности клиентов и погасить волну негатива на рынке, потребуются немалые дополнительные затраты. Но их легко избежать – для этого просто нужно подключить DDoS защиту и своевременно позаботиться об общей устойчивости интернет-ресурсов компании к DDoS-рискам», – сказал Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.

«Ключевым требованием к поставщикам со стороны нашей компании было предоставление комплексной услуги, включающей и облачные сервисы DDoS-защиты, и WAF. Среди других важных требований были возможность выдавать европейские IP-адреса и наличие не только российских, но и зарубежных точек фильтрации. По итогам тестирования решений для защиты от DDoS-атак была выбрана компания StormWall, поскольку она предложила подключить свой сервис защиты от DDoS-атак и сервис SolidWall WAF, обеспечивая при этом качественную техническую поддержку. Ключевым преимуществом подключения DDoS-защиты и WAF для нашей компании я считаю отсутствие влияния DDoS-атак, активности ботов и иных веб-угроз на работу наших веб-приложений», – отметил Олег Лексин, начальник службы информационных технологий Fix Price.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Банду хакеров посадили за кражу криптовалюты на $24 млн. Ее возглавлял 15-летний подросток

Половина пользователей недовольна: отечественное защитное ПО плохо совместимо с российскими ОС

Android наводнили «дырявые» приложения, ворующие пароли и переписку. Под ударом миллионы пользователей

Из-за трояна-шифровальщика читатели остались без бумажных выпусков любимой газеты

Хакеры набросились на российские Linux

Операторы ответят за каждый подменный номер. Власти берут звонки мошенников под контроль

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор ТВ-приставки Movix Go: вторая жизнь старого телевизора

Зимний транспорт: лучшие электрические снегокаты для взрослых

9 главных мифов об умном доме

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще