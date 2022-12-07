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BI.ZONE CESP защитил все 30 тысяч почтовых ящиков СДЭК

Международный логистический оператор СДЭК подключил российский сервис защиты корпоративной почты после ухода с рынка иностранного вендора. Решение оказалось вдвое дешевле зарубежного аналога. Об этом CNews сообщили представители BI.ZONE.

Для СДЭК почта — критически важный инструмент бизнеса. Чтобы помогать клиентам и быть на связи с партнерами, сотрудники — более 30 тыс. человек — ежедневно разбирают десятки тысяч писем.

До сотрудничества с BI.ZONE СДЭК использовала иностранный продукт для защиты своей почты, но компании понадобилось найти новое решение после ухода вендора с российского рынка. В итоге выбор пал на BI.ZONE CESP — сервис многоуровневой защиты корпоративной почты. Он блокирует спам, фишинговые сообщения и письма с вредоносными вложениями, прежде чем они достигнут почтового сервера.

«Для настройки сервиса нам не потребовалось выделять сотрудников и вычислительные ресурсы, а стоимость решения оказалась вдвое ниже стоимости зарубежного, на котором наша компания проводила пилотный проект, — сказал CTO «СДЭК диджитал» Павел Куликов. — Команда BI.ZONE CESP показала себя профессионалами, готовыми разбираться в нестандартных ситуациях. Мы столкнулись с рядом задач по сложной настройке пересылки и переадресации писем, и в BI.ZONE быстро находили решения, которые соответствовали нашим ожиданиям».

За четыре месяца сотрудники СДЭК не получили ни одного потенциально опасного письма. Дмитрий Царев, руководитель управления облачных решений кибербезопасности BI.ZONE, отметил: «Мы понимали все риски того, что компания СДЭК осталась без почтовой защиты, и действовали максимально оперативно: за два дня удалось подключить все почтовые ящики компании к нашему сервису BI.ZONE CESP. Он обеспечил надежную защиту корпоративной почты СДЭК от киберугроз: за время работы сервис заблокировал больше 1,8 млн вредоносных писем, которые могли нанести урон компании. Еще 3,3 млн спам-сообщений попало в карантин».

Решение BI.ZONE CESP включено в реестр отечественного ПО.

***

СДЭК — российский логистический оператор экспресс-доставки. 22 года на рынке, более 350 тыс. отправлений в сутки, более 2000 постаматов, свыше 3800 пунктов выдачи заказов, более 45 тыс. населенных пунктов в России, 24 страны присутствия, более 2 млн активных клиентов, 5000+ курьеров в России.

BI.ZONE — компания по управлению цифровыми рисками, которая помогает организациям по всему миру безопасно развивать бизнес в цифровую эпоху. Специализируется на подготовке индивидуальных стратегий для сложных проектов на основе более чем 40 собственных продуктов и услуг, а также предлагает простые автоматизированные решения и аутсорсинг для небольших компаний. С момента основания в 2016 г. реализовала более 850 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и др.

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