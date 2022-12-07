В Solar appScreener 3.12 появился модуль корреляции статического и динамического анализа безопасности ПО

«РТК-Солар» представила обновление Solar appScreener, решения для контроля безопасности программного обеспечения и информационных систем. В новой версии появилась возможность корреляции результатов статического анализа кода (SAST) с результатами динамического сканирования (DAST). Их корреляция позволит снизить количество ложных срабатываний. Благодаря этому внимание пользователей будет сконцентрировано в первую очередь на тех уязвимостях и НДВ, которые подтверждены, и устранение которых является задачей высокого приоритета.

В версии Solar appScreener 3.12 в дополнение к статическому анализу кода (SAST) реализована возможность провести динамическое сканирование (DAST) приложения. При динамическом анализе происходит выявление уязвимостей через эмуляцию внешних атак. По ответу от приложения система делает вывод, есть ли в нем уязвимости. При статическом анализе не происходит выполнения программы, а анализируется весь ее код. Преимуществом метода является покрытие большего количества уязвимостей.

Для проверки приложения в Solar appScreener 3.12 достаточно указать URL приложения и запустить сканирование. По результатам корреляции результатов двух методов анализа пользователь Solar appScreener 3.12 предоставляет единый отчет. В нем отражены уязвимости и НДВ, обнаруженные с помощью статического анализа кода, и отдельно выделены те из них, которые были подтверждены динамическим тестированием приложения. Отчет, как и прежде, содержит подробные рекомендации по устранению выявленных ошибок и повышению безопасности тестируемого ПО.

Даниил Чернов, директор центра Solar appScreener компании «РТК-Солар», сказал: «Ранее специалисты по безопасности ПО вынуждены вручную сопоставлять результаты сканирования, проведенные с помощью отдельных SAST- и DAST-решений. Разработав алгоритмы корреляции результатов двух методов анализа, нам удалось снизить количество ложных срабатываний и достичь более точных результатов поиска уязвимостей и НДВ. Это позволит значительно сократить время обработки результатов анализа уязвимостей, полученных из двух различных инструментов SAST и DAST, благодаря чему снизить нагрузку на специалистов, отвечающих за безопасность приложений и информационных систем. В будущем мы планируем развивать модуль корреляции, добавляя другие технологии, что позволит еще более эффективно выявлять уязвимости в ПО».

В новой версии Solar appScreener внесен целый ряд изменений для повышения удобства пользователей при работе с анализатором. В частности, в интерфейсе теперь отображается процесс загрузки файлов на анализ, что позволит избежать ошибок при загрузке больших проектов. Кроме того, улучшена работа с группами уязвимостей, благодаря чему пользователь может выбрать любые уязвимости в списке и изменить статус/критичность или оставить комментарий для всей группы. Дополнительно была оптимизирована работа с приватными репозиториями благодаря интеграции при помощи авторотационных токенов и SSH-ключей из интерфейса Solar appScreener.

В обновлении изменилась логика работы с шаблонами экспорта отчета. В системе появилась возможность создать глобальный шаблон, не привязанный к определенному проекту. Начиная с Solar appScreener 3.12 пользователи смогут запускать сканирование по расписанию и настраивать автоматическую отправку отчетов, указав адреса конкретных получателей.

Сегодня Solar appScreener поддерживает 36 языков программирования и 9 форматов исполняемых файлов и является мировым лидером по этому показателю. В новой версии решения были добавлены новые паттерны поиска уязвимостей для поддерживаемых языков программирования, расширена база правил для Android, улучшен taint-анализ для Python и поддержка проектов на Java 17. Кроме этого, добавлена возможность сканирования только по исходному коду приложения на Java и появилась поддержка фреймворка Symphony языка PHP.