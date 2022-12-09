Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Бизнес Финансовые результаты
|

«РТК-Солар»: драйвер роста рынка ИБ – государственный сегмент

«РТК-Солар» представила результаты аналитического отчета «Исследование рынка информационной безопасности в России по клиентским сегментам».

В денежном выражении общий объем рынка информационной безопасности в России (со стороны трат конечных пользователей) в 2021 г. составил примерно 98,6 млрд руб. без НДС. Прирост по отношению к предыдущему году положительный составляет 8%, с учетом данных за I квартал 2022 г. и прироста по отношению к предыдущим периодам. В 2022 г. объем рынка ожидается на уровне 104 млрд руб., рынок замедлит свой рост в основном за счет сокращения бюджетов в сегменте B2B и вырастет на 5% по сравнению с итогами 2021 г.

Среди основных факторов роста рынка информационной безопасности аналитики «РТК-Солар» называют кратный рост угроз кибербезопасности, регуляторное давление на организации, нехватка кадров и уход ряда зарубежных технологических компаний из РФ.

Руководитель группы рыночной аналитики «РТК-Солар» Юлия Косова отметила: «Российские компании осознали необходимость перестройки своих систем безопасности к концу 2022 г., что объясняется вышеприведенными факторами. В целом эти факторы не дали рынку просесть и позволили обеспечить его рост в деньгах конечных пользователей, хотя и не такой высокий, как было спрогнозировано годом ранее. Причем драйвером роста, как и в предыдущем году, является сегмент B2G (ФОИВ и РОИВ)».

Структурно объем российского рынка информационной безопасности распределяется на следующие сегменты: B2E, на который приходится 46% рынка (44205 млн руб.), B2G – 25% (24880 млн руб.), B2B – 24% (23936 млн руб.) и B2C/SOHO – 6% (5655 млн руб.).

По прогнозам аналитиков «РТК-Солар» в 2022 г. будет демонстрировать прирост, хотя и не такой быстрый, как ожидалось годом ранее, – в районе 5%. Кратный рост киберугроз и импортозамещение сыграли свою положительную роль.

Сегмент B2G демонстрирует стабильный рост год от года в районе 10%. Согласно прогнозам, этот рост сохранится и останется основным драйвером рынка информационной безопасности в России. Одной из основных причин роста объема рынка в 2022 г. стало то, что государство усилило давление как на бизнес, так и на собственные структуры с целью повышения их киберзащиты.

Противоположный тренд наблюдается в сегменте среднего бизнеса: емкость сегмента B2B (старший, средний, СМБ) в денежном выражении, согласно прогнозам, в 2022 г. снизится на 1% и составит 23800 млн руб. Связано это прежде всего с сокращением выручки компаний, экономией на ИТ, уходом с рынка.

И, наконец, B2C/SOHO: траты сегмента на информационную безопасность в 2021 г. закономерно оказались наиболее скромными. Согласно прогнозам, общий объем сегмента в денежном выражении к 2025 г. составит 7000 млн руб.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почти легальное шпионское ПО напало на браузеры Chrome, Firefox и Microsoft

Спецоперация на Украине на полтора месяца сделала бесполезным ПО «Касперского» для борьбы с телефонными мошенниками

Таинственные хакеры бесплатно и легально рекламируют себя на официальном сайте Евросоюза

В России сбираются ввести уголовную ответственность за утечку персональных данных. Путин поддержал идею

Арестованы хакеры, нажившиеся на налоговой системе США. Им грозит по 20 лет тюрьмы

Паспорт больше не нужен. Российские МФЦ повсеместно перейдут на биометрию

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие антивирусы для компьютера во времена санкций

Лучшая техника в стиле ретро: выбираем подарки на Новый год

Обзор ТВ-приставки Movix Go: вторая жизнь старого телевизора

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще