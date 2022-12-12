Совместное решение компаний «Аквариус» и «Газинформсервис» для доверенной загрузки получило сертификат совместимости

Совместное решение компаний «Аквариус» и «Газинформсервис» для доверенной загрузки получило сертификат совместимости. Об этом CNews сообщил представитель «Аквариуса».

Совместное решение двух компаний представляет собой средство доверенной загрузки уровня базовой системы ввода-вывода SafeNode System Loader, предназначенное для обеспечения доверенной загрузки операционных систем семейств Windows/Unix/Linux (в том числе систем виртуализации ESX/ESXi) на электронно-вычислительных машинах (ЭВМ) Aquarius с архитектурой x86. На совместимость был протестирован ПК Aquarius Pro P30 K44, современный мощный персональный компьютер, востребованный у сотрудников различных организаций для ежедневного использования.

Корректная работа встроенного модуля безопасной загрузки SafeNode System Loader на ПК Aquarius Pro P30 K44 подтверждена совместными испытаниями, успешно проведенными инженерами компаний «Аквариус» и «Газинформсервис». На основании результатов испытаний получен сертификат совместимости.

Решение позволяет обеспечивать защиту информации от несанкционированного доступа на устройстве с момента его включения до момента старта операционной системы благодаря находящейся внутри устройства материнской плате с программным модулем безопасности. Данные меры защиты декларируются для информационных систем, в которых обрабатываются сведения, не составляющие государственную тайну, в значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории, в государственных информационных системах 1 класса защищенности, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищенности, в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных.

«На протяжении многих лет наша компания совместно с технологическими партнерами разрабатывает и создает надежные комплексные решения для доверенной загрузки и защиты персональных и корпоративных данных. Альянс двух лидеров в своих сферах – компаний «Аквариус» и «Газинформсервис» – играет важную роль в развитии подходов, обеспечивающих выполнение требований, предъявляемым к объектам КИИ. Подобные проекты позволяют нам предлагать заказчикам решения для обеспечения защиты информации от несанкционированного доступа до старта операционной системы», – отметил Андрей Решетов, директор по информационной безопасности «Аквариус».

Разработки компаний в сфере защиты информации оптимальны не только для обеспечения необходимого уровня информационной безопасности, но и для оптимизации действий конечного пользователя, который получает готовое решение без необходимости обеспечения совместимости его компонентов. Оно соответствует требованиям ФСТЭК и обеспечивает необходимый уровень защищенности в целевой информационной системе.

Роман Пустарнаков, директор департамента организации работ с заказчиками компании «Газинформсервис», сказал: «Для наших компаний это первый совместный проект по замещению программными средствами защиты плат доверенной загрузки в текущих условиях, когда нет возможности обеспечить стабильные поставки плат с использованием электронных компонентов иностранного производства».