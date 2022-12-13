Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Софт Безопасность Пользователю Импортонезависимость
|

ОС «Аврора» 4.0 будет защищена решениями «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» выпустила защитное решение Kaspersky Endpoint Security для текущей версии российской мобильной ОС «Аврора».

Теперь мобильные устройства сотрудников на базе ОС «Аврора» будут защищены от вирусов и других вредоносных приложений. Решение также проверяет все файлы на устройстве и удаляет обнаруженные угрозы. Kaspersky Endpoint Security for Aurora это актуальная база данных сигнатур вредоносных объектов и подробные отчеты о работе с возможностью фильтрации и отправкой на сервер. Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа».

***

«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 г. Портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 млн пользователей и 240 тыс корпоративных клиентов во всем мире.

Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением первой российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр». ОС «Аврора» и платформа «Аврора центр» формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников к информационным системам.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Встроенный антивирус Windows научили безвозвратно уничтожать системные файлы

Почти легальное шпионское ПО напало на браузеры Chrome, Firefox и Microsoft

Спецоперация на Украине на полтора месяца сделала бесполезным ПО «Касперского» для борьбы с телефонными мошенниками

Таинственные хакеры бесплатно и легально рекламируют себя на официальном сайте Евросоюза

В России сбираются ввести уголовную ответственность за утечку персональных данных. Путин поддержал идею

Арестованы хакеры, нажившиеся на налоговой системе США. Им грозит по 20 лет тюрьмы

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Где бесплатно смотреть новогодние концерты и кино: лучшие онлайн-сервисы

Умная техника для детской комнаты: выбор ZOOM

Лучшие подарки для геймеров: готовимся к Новому году

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще