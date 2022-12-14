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Mont стала дистрибьютором «Газинформсервиса»

Mont заключила дистрибьюторское соглашение с «Газинформсервис», разработчиком средств защиты информации. В рамках партнерства Mont предложит заказчикам ключевое ПО «Газинформсервиса» и будет осуществлять техническую поддержку решений вендора.

«Газинформсервис» имеет шесть линеек собственных продуктов. Среди них: комплексная защита SAP-систем, защита рабочих серверов, станций и ИТ-инфраструктуры, защищенный электронный документооборот, информационные системы и управление ИБ.

«Сегодня российский бизнес остро заинтересован в надёжных и функциональных решениях по информационной безопасности. Продукты ‘’Газинформсервиса’’ соответствуют всем необходимым стандартам. Мы уверены, что наличие такого сильного ИБ-вендора в нашем портфеле поможет клиентам эффективнее решать самый широкий спектр ИБ-задач, в том числе, задачи по импортозамещению», — отметил Алексей Исаев, продакт-менеджер компании Mont.

«Газинформсервис» предлагает решения для защиты активов предприятий ТЭК и промышленности, кредитно-финансового и телеком-сектора, силовых структур и органов государственной власти.

«Компания Mont поможет расширить наше представительство на рынке ИБ, а новым клиентам компании ‘’Газинформсервис’’ даст возможность быстро и эффективно перейти на использование отечественных продуктов и решений в области информационной безопасности», — отметил Роман Пустарнаков, директор департамента организации работ с заказчиками компании «Газинформсервис».

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