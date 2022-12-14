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Безопасность Облака
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Yandex Cloud подтвердила высокий уровень надежности хранения и обработки персональных данных

Облачная платформа Yandex Cloud получила сертификат соответствия стандарту ISO 27701. Документ подтверждает, что провайдер выполняет международные требования по защите персональных данных. В рамках сертификации проверяется, как компания защищает и передает данные клиентов, использует ли их законно, а также как управляет доступами и рисками утечек.

ISO 27701 – новое расширение международного стандарта по информационной безопасности ISO / IEC 27001. Оно помогает компаниям выстроить систему защиты данных в соответствии как с федеральным законом 152-ФЗ «О персональных данных», так и с другими стандартами. К тому же, это практически единственный сертификат, который разработан с учетом единого европейского регламента по защите данных GDPR. Стандарт позволяет проверить не только технические возможности платформы по защите данных, но и то, как реализованы законодательные принципы обработки данных внутри компании.

По стандарту ISO 27701 сертифицированы самые востребованные облачные сервисы Yandex Cloud: инфраструктурные, платформа данных, контейнеризация приложений, бессерверные вычисления. Помимо этого, сертификация подтвердила надежность и прозрачность взаимодействия с поставщиками и партнерами, с которыми работает облачная платформа.

«Используя сервисы Yandex Cloud, клиенты доверяют нам один из самых критичных активов для своего бизнеса – данные. Мы вкладываем много ресурсов и времени в то, чтобы обеспечить максимально прозрачные механизмы контроля данных и обеспечения безопасности. Аудит соответствия ISO 27701 – очередной важный шаг, подтверждающий наше стремление к соответствию требованиям защиты персональных данных, актуальным во всем мире», – сказал Евгений Сидоров, руководитель направления Security в Yandex Cloud.

Согласно данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, 84% пользователей Рунета отмечают, что риски утраты контроля над их данными в Сети растут. Более половины признают, что не могут самостоятельно защититься от кражи персональной информации. В ответ на эти вызовы растет рынок Privacy Tech. А для ИТ-компаний и, в частности, облачных провайдеров приватность и конфиденциальность данных стали одной из самых важных частей комплексной безопасности.

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