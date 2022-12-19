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«Лаборатория Касперского» получила более 100 патентов в 2022 году

В течение 2022 г. «Лаборатория Касперского» получила 111 патентов и подала 54 новые заявки. Среди недавно опубликованных патентов 47 были выданы Ведомством по патентам и товарным знакам США, 31 — российской Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 23 — Государственным ведомством по интеллектуальной собственности Китая, восемь — Европейским патентным ведомством и два — Японским патентным ведомством.

Большинство зарегистрированных в уходящем году инноваций охватывают технологии в области кибербезопасности. Они связаны с машинным обучением, облачной инфраструктурой, управлением событиями безопасности (SIEM), а также обнаружением вредоносных программ и защитой от спама. Кроме того, «Лаборатория Касперского» активно патентовала свои изобретения и в других областях, включая технологии, связанные с передачей данных, блокировкой рекламы, и решения для обнаружения гражданских дронов.

«Результаты этого года ещё раз подтверждают идейное лидерство „Лаборатории Касперского“ в различных областях технологий по всему миру и её стремление воплощать инновации в жизнь. Мы надеемся, что в следующем году подадим ещё больше патентных заявок, учитывая, что у нас уже есть много новых идей от различных команд внутри компании, включая KasperskyOS, EDR, KUMA, мобильную разработку, фильтрацию контента и анализ угроз», — сказал Антон Тихомиров, руководитель отдела стратегического развития интеллектуальной собственности «Лаборатории Касперского».

За всё время существования «Лаборатория Касперского» получила более 1,3 тыс. патентов по всему миру, в том числе в ЕС, Китае, России, США и Японии.

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