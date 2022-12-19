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В России появился цифровой профиль предпринимателя для упрощения доступа к мерам господдержки

Малому и среднему бизнесу упростили доступ к мерам государственной поддержки и предоставили проактивный подбор региональных и федеральных программ и услуг. Это стало возможным за счет разработки уникального продукта — цифрового профиля предпринимателя, в котором содержится 800 данных. Аналогичный профиль до сегодняшнего дня был только у физических лиц. Цифровой профиль формировался Минцифры, Министерством экономического развития, Федеральной налоговой службой, корпорацией МСП и Банком России. Об этом CNews сообщили представители корпорации МСП.

Благодаря реализации проекта, инициированного корпорацией МСП, для предпринимателей значительно упростится процесс получения доступных на цифровой платформе «МСП.РФ» мер поддержки, в первую очередь, финансовых. К примеру, это позволит из анкеты на получение кредита исключить более 50 полей для заполнения. Бизнесу также не придется прикреплять порядка 10 документов, а время создания заявки сократится с одного дня до 15 минут. Упростится и проверка заявки со стороны банка, так как данные будут получены из достоверных государственных источников.

Проще станет обращаться и за иными финансовыми мерами поддержки, где требуется большой объем сведений, в частности, государственными микрозаймами, грантами и региональными субсидиями.

Запуск цифрового профиля даст возможность цифровой платформе подбирать и предлагать предпринимателю подходящие именно его бизнесу меры поддержки. Первый эффект от его работы пользователи смогут почувствовать уже в ближайшие месяцы.

«Правительственный эксперимент по обмену данными между министерствами и ведомствами поможет упростить предоставление мер поддержки для бизнеса на платформе “МСП.РФ”. Это является частью системной работы Правительства по цифровизации взаимодействия между государством и предпринимателями», — отметил министр экономического развития России Максим Решетников.

В цифровом профиле уже отражается информация из реестров ИП, юридических лиц, субъектов МСП, а также данные о наличии счетов, задолженности перед государством, налоговые декларации, бухгалтерская отчетность и информация из «Госуслуг».

«“Цифровой профиль” юрлица – это, по сути, “единое окно” для бизнеса, где хранятся необходимые сведения о компании и их можно использовать для получения мер поддержки. «Цифровой профиль» снимает нагрузку с самих предпринимателей, банков, корпораций, потому что все данные с согласия владельца передаются автоматически. В конечном счете, обмен данными между предпринимателями, финансовым сектором и государством происходит еще быстрее и более эффективно», — сказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

«Два года назад Минцифры совместно с Банком России запустили проект цифрового профиля физического лица, и на сегодняшний день в нем уже 23 млн согласий граждан. Сейчас мы вместе завершаем работу над созданием цифрового профиля юридического лица, и я уверена, что он тоже будет востребован. Запуск цифрового профиля предпринимателя – это новый удобный сервис для МСП. Он позволит упростить получение большого количества услуг и продуктов в цифровом виде, ориентированных на этот сегмент бизнеса. В свою очередь это придаст новый импульс развитию рынка МСП», – отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

Для того чтобы наполнить профиль, в личном кабинете на цифровой платформе «МСП.РФ» предпринимателю необходимо дать свое согласие, и все нужные сведения автоматически поступят от госорганов. Затем они будут вноситься в заявления на получение мер поддержки, а также использоваться при предложении пользователям наиболее подходящих продуктов.

«Объединяя различные данные от госорганов, мы создаем востребованные сервисы и госуслуги для граждан и бизнеса. Первыми шагами в этом направлении была разработка блокчейн-платформы для льготных программ кредитования и платформы внешней поставки данных, которая позволяет региональным правительствам оперативно отслеживать результаты принятых решений, а федеральным органам исполнительной власти строить аналитику на основе информации по всей России. Участвуя в разработке цифрового профиля предпринимателя, мы ставили перед собой задачу объединить в нем максимально возможное на данный момент количество информации, чтобы облегчить бизнесу получение мер господдержки», — отметил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Андрей Бударин.

«Цифровой профиль позволит бизнесу сократить время на поиск необходимой информации о мерах поддержке, а государству — в проактивном режиме предлагать предпринимателю подходящие конкретно ему меры. Это избавит от необходимости искать их, подбирать, сверять условия с параметрами своего бизнеса. Все это возьмет на себя цифровая платформа. В профиле будет 18 различных наборов сведений. Половина из них уже доступна, оставшиеся данные появятся в начале 2023 г», — сказал генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

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Цифровая платформа «МСП.РФ» — государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Платформа разработана корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа к необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Корпорация МСП — институт развития малого и среднего предпринимательства. Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Корпорация является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам МСП. Корпорация МСП оказывает также финансовую поддержку через «МСП банк» и краудинвестинговые платформы, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса. Через УК «МИР» финансирует компании на стадии роста и развития.

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