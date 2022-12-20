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Merlion стала официальным дистрибьютором ИБ-продуктов Spacebit

Merlion сообщила о подписании дистрибьюторского соглашения с компанией Spacebit, российским разработчиком программных продуктов в области информационной безопасности (ИБ). Статус официального дистрибьютора дает Merlion право продвижения в своём партнёрском канале двух продуктов вендора – X-Control, X-Config. Решения предназначены для коммерческих предприятий и государственных организаций разного масштаба. Все они входят в Единый реестр отечественного ПО.

Система X-Control предназначена для ведения жизненного цикла средств криптографической защиты информации (СКЗИ) и ключевых документов. Она позволит отслеживать статус СКЗИ на всех этапах от первичной закупки до уничтожения, контролировать срок действия сертификатов или лицензий и своевременно получать уведомления о продлении, хранить дистрибутивы и распространять их через систему. Наибольший интерес для клиентов Spacebit представляет возможность формирования и выгрузки всей отчётности в соответствие с Инструкцией ФАПСИ №152.

Продукт компании Spacebit X-Config, который только недавно вышел на рынок, разработан для управления конфигурациями безопасности, контроля изменений, соответствия стандартам безопасности и управления рисками. Функциональность X-Config включает в себя: управление требованиями по безопасной конфигурации, автоматизацию применения стандартов безопасной конфигурации, контроль применения стандартов безопасности, контроль рисков небезопасной конфигурации, дашборды и отчеты. Система позволяет своевременно выявить деградацию в безопасности конфигураций информационных систем и снизить связанный с ними ущерб.

«Вендор предлагает востребованные технологии ИТ-безопасности. Это молодая, но очень перспективная компания, сотрудничество с которой открывает перед нами дополнительные возможности для наращивания компетенций в рамках VAD-дистрибуции, развития новых проектов и продвижения подобных решений через наш партнерский канал», – сказал Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем компании Merlion.

«Сегодня у многих заказчиков есть запрос на работу с отечественными продуктами, в том числе и в области автоматизации процессов информационной безопасности. Наши решения позволят нивелировать риски ИБ, возникшие из-за ухода западных вендоров, оптимизировать затраты и соблюсти все требования регуляторов. Партнёрство с Merlion представит возможность ещё большему количеству заказчиков получить необходимые инструменты для решения актуальных задач», – отметил Хияс Айдемиров, исполнительный директор Spacebit.

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