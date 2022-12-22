Минэнерго, «Лаборатория Касперского» и РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве

Минэнерго России, «Лаборатория Касперского» и РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на поддержку процесса импортозамещения в сфере ТЭК, формирование кадрового резерва, обладающего актуальными компетенциями в области информационной безопасности и повышение квалификации специалистов предприятий нефтегазовой отрасли.

В день подписания соглашения в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина прошло торжественное открытие учебного класса комплексной безопасности критической информационной инфраструктуры ТЭК, который оборудовала «Лаборатория Касперского». На базе кафедры комплексной безопасности критически важных объектов студенты будут обучаться навыкам защиты систем промышленной автоматизации, а сотрудники нефтегазовых компаний — проходить переподготовку.

По данным Kaspersky ICS CERT, во втором полугодии 2022 г. выросла доля атакованных компьютеров автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) в нефтегазовой отрасли. Согласно прогнозам аналитиков, отрасль энергетики, куда в том числе входят компании нефтегазового сектора, может стать одной из наиболее атакуемых в 2023 году. Для современных предприятий ТЭК, где цифровизация касается многих процессов, необходима защита инфраструктуры от разнообразных угроз с помощью высокотехнологичных продуктов. При этом важно, чтобы это были отечественные решения, которыми смогут управлять специалисты с соответствующей квалификацией.

Участники соглашения также планируют вести совместную работу над научно-исследовательскими проектами. Предполагается, что лаборатория на базе Губкинского университета станет ядром научно-образовательного центра по импортозамещению и обеспечению кибербезопасности в ТЭК.

Российские предприятия ТЭК в этом году столкнулись с множеством вызовов. Внедрение цифровых технологий, автоматизация процессов, а также большая доля импортного оборудования и программного обеспечения повышают риски кибератак, которые могут негативно повлиять на работу компаний. При этом отрасль по-прежнему испытывает нехватку высококвалифицированных специалистов в области ИБ, которые обладают практическими знаниями и навыками работы с актуальными программными и программно-аппаратными комплексами защиты информации.

«ТЭК — стратегически важный сектор российской экономики. Обеспечение его безопасности является национальным приоритетом. Для поддержания устойчивого функционирования объектов КИИ необходима реализация комплексных мер по усилению информационной безопасности в отрасли: контроль со стороны государства, подготовка высококвалифицированных кадров, а также использование субъектами КИИ качественных отечественных защитных решений. Подписание трёхстороннего соглашения между Минэнерго, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и „Лабораторией Касперского“ — ещё один важный шаг на этом пути. Открытие учебного класса на базе кафедры вуза, оснащённого новейшими программно-аппаратными комплексами защиты информации от „Лаборатории Касперского“, позволит улучшить подготовку специалистов и поможет им получить необходимый практический опыт, который высоко ценится в предприятиях ТЭК», — отметила Анастасия Бондаренко, статс-секретарь – заместитель министра энергетики РФ.

«Предприятиям ТЭК, независимо от масштаба, необходимо крайне ответственно подходить к обеспечению кибербезопасности корпоративной и промышленной инфраструктур. Сегодня мы видим, что ландшафт киберугроз постоянно меняется, повышается риск столкнуться с атаками, целью которых будет шпионаж или попытка нанести урон предприятию. Консолидация усилий компаний, регуляторов и вузов в этой области способствует укреплению защиты энергетического комплекса по всей России. Мы уверены, что подготовка специалистов с высокой квалификацией внесёт существенный вклад в достижение этой цели», — сказала Анна Кулашова, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.

«РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина хочет выпускать специалистов, конкурентных на современном рынке труда, а значит, наши студенты должны получить навыки профессионального применения средств защиты информации от ведущих разработчиков мирового уровня. В результате данного взаимодействия, по нашему мнению, выигрывают все. Студенты получают навыки и умения, востребованные на рынке труда, им легче найти работу в компаниях нефтегазового сектора. Университет повышает свою привлекательность не только как образовательного, но и научного учреждения, поскольку получает возможность проводить перспективные исследования на базе созданной лаборатории информационной безопасности средств промышленной автоматизации в ТЭК», — отметил Виктор Мартынов, ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.