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«Лаборатория Касперского» обеспечит кибербезопасность Олимпийского комитета Катара

Олимпийский комитет Катара внедрил комплекс решений «Лаборатории Касперского». Среди них ― продукт Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, который обеспечивает безопасность рабочих мест, платформа Kaspersky Anti Targeted Attack, защищающая от сложных целевых атак, решение Kaspersky Private Security Network. Также в ИТ-инфраструктуре теперь используются инструмент Kaspersky CyberTrace для работы с потоками данных об угрозах и сервис Kaspersky Incident Response для реагирования на инциденты и ликвидации последствий нарушения системы безопасности.

С продуктами «Лаборатории Касперского» Олимпийский комитет Катара сможет быстрее детектировать и предотвращать киберинциденты, а также реагировать на них. У ИТ-специалистов комитета появился доступ к аналитике угроз в режиме реального времени и возможность сопоставлять данные от «Лаборатории Касперского» с данными других ресурсов, изолировать и анализировать инциденты и тестировать разные сценарии реагирования до их применения. Это повысит проактивность ИТ-специалистов комитета, позволит им вручную проводить поиск угроз в сети и на конечных устройствах.

«По всему миру растёт число кибератак и их сложность, и Катар не исключение. Мы значительно повысили уровень детектирования киберугроз. Теперь мы можем предотвращать их гораздо эффективнее. „Лаборатория Касперского“ ― наш долгосрочный партнёр ― превзошёл наши ожидания. Мы уверены в надёжности продуктов и людях, которые их разрабатывают. Благодаря этим факторам мы смогли создать безопасную подключённую экосистему», ― сказал Рашид Аль Нахлави, консультант по информационной безопасности Олимпийского комитета Катара.

«Спортивные организации ― привлекательная мишень для злоумышленников с точки зрения денег и данных. Мы гордимся тем, что Олимпийский комитет Катара выбрал нас в качестве партнёра. Решения "Лаборатории Касперского" усиливают безопасность инфраструктуры. Наша цель ― помочь IT-командам Олимпийского комитета Катара стать более продуктивными, проактивными и сконцентрироваться на приоритетах организации, вместо того чтобы фокусироваться на оперативной работе с киберугрозами», ― отметил Кирилл Астрахань, директор по работе с корпоративным бизнесом «Лаборатории Касперского».

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