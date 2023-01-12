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Аналитика ТТК: лидером по числу DDoS-атак в 2022 году стал финансовый сектор экономики

Специалисты компании «Транстелеком» подготовили итоговый аналитический отчет за 2022 г. о количестве и характеристиках обнаруженных и пресеченных с помощью сервиса «Защита от DDoS-атак» угроз информационной безопасности.

Лидером по числу DDoS-атак в 2022 г. стал финансовый сектор – на него пришлось 22% от общего числа атак. Резкое увеличение количество атак на данный сектор пришлось на конец февраля и продолжалось до середины ноября. На втором месте оказался госсектор: 21% от общего числа атак, при этом их количество во 2 полугодии уменьшилось в 2 раза по сравнению с первым полугодием 2022 г.

Внимание злоумышленников также привлекли образовательные учреждения – в июне и июле они стали заметными целями DDoS-атак, эксперты отмечают, что это связано с периодом сдачи экзаменов и поступления в вузы.

Большая часть DDoS-атак в 2022 г. составили атаки типа SYN-flood (36%), при этом доля массовых атак UDP-flood (16%) сократилась в 3,5 раза, по сравнению с 2021 г. По мнению специалистов «Транстелекома», в 2022 г. наметилась четкая тенденция по увеличению числа DDoS-атак на уровень приложений.

Сервис «Защита от DDoS-атак» компании «Транстелеком» – это многоуровневая система фильтрации входящего трафика, которая обеспечивает защиту интернет каналов, сетевого оборудования и веб-ресурсов. Поддерживаются режимы защиты от DDoS-атак с непрерывной очисткой трафика особо критичных клиентских сервисов либо c перенаправлением трафика после обнаружения атаки. Специалисты ТТК готовы помочь своим клиентам решить любые вопросы, касающиеся защиты ресурсов заказчика.

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