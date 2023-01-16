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«Лаборатория Касперского»: каждый десятый россиянин даёт имена своим гаджетам

Каждый десятый житель России даёт имена личным и домашним устройствам. Чаще всего прозвища получают роботы-пылесосы. Таковы результаты опроса «Лаборатории Касперского». Он посвящён отношению людей к современным технологиям, в том числе к различным гаджетам.

Многие обращаются с домашними устройствами как с одушевлёнными существами. Например, просят снова начать работать, когда те ломаются. Так делают 42% опрошенных. Из них 68% разговаривают со смартфонами, 54% ― с ноутбуками, 45% ― с телевизорами, 22% ― с электрическими чайниками и кофемашинами, а 16% ― с роботами-пылесосами.

Зачастую люди пользуются цифровыми устройствами много лет. Это покупки, которые играют важную роль в повседневной жизни. Неудивительно, что владельцы привыкают к ним. Половина опрошенных испытывает сочувствие к своим устройствам, если они повреждаются: падают или разбиваются.

«Зачастую люди доверяют роботизированным системам и делятся с гаджетами самой разной информацией. Некоторое время назад мы проводили эксперимент, в ходе которого робот-доставщик пытался попасть в помещение, куда можно было пройти только по персональным ключ-картам. Окружающие охотно ему помогали. Это происходило рядом с исследовательским центром, поэтому робот-доставщик не вызывал удивления ― местные сотрудники привыкли к подобным новшествам. В рамках другого эксперимента робот вовлекал людей в дружескую беседу, в результате ему удавалось выманивать самую разную информацию. Иногда она могла быть неочевидной, такой как марка первой машины. Однако даже её злоумышленники могут использовать в своих схемах. Наши эксперименты доказывают, что пользователям стоит критически относиться к тому, какой информацией они делятся. Наверное, многие сталкивались с телефонными мошенниками, имитирующими роботизированные звонки. Это яркий пример того, как злоумышленники используют доверие к автоматизированным системам», ― отметил Дмитрий Галов, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

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