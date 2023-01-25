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Mont и «ИТ-экспертиза» защитят рабочие места российских компаний

Mont заключила соглашение с отечественным разработчиком ПО «ИТ-экспертиза». В рамках партнерства Mont предложит бизнесу доступ к флагманскому продукту компании — решению для контроля удаленных рабочих мест САКУРА.

Комплекс информационной безопасности САКУРА осуществляет автоматический и регулярный мониторинг потенциальных угроз, защищает доступ к корпоративным ресурсам и позволяет оградить компанию от последствий нарушения правил информационной безопасности.

САКУРА – полностью российская разработка. Решение внесено в реестр отечественного ПО и совместимо с различными операционными системами: Windows, Linux, Astra Linux, «Ред ОС» и AlterOS.

«Комплекс САКУРА детально анализирует подключающиеся к сети устройства и делает управление корпоративным доступом проще, безопаснее и надежнее. Благодаря нашему партнерству российские компании получат программное обеспечение с уникальной для отечественного рынка функциональностью — на стыке VPN (частное защищенное соединение), IPR (реагирование на инциденты) и DLP (предотвращение утечек). А значит, — новый уровень независимости от импортных продуктов», — сказал Антон Соловьев, руководитель направления Mont.

Программный продукт помогает сканировать информацию о состоянии защищенности устройств, распространять корпоративные политики ИБ на рабочие места и вовремя определять угрозы безопасности данных.

«Мы работаем на рынке уже более 16 лет и хорошо понимаем “боли” и потребности целевой аудитории при контроле рабочих мест. Партнерство с крупным дистрибьютором ПО позволит нам защитить как можно больше рабочих мест как в периметре организации, так и при удаленном подключении или использовании облачной и гибридной инфраструктуры», — отметила Анастасия Кулагина, менеджер по продвижению «ИТ-экспертиза».

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