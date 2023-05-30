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Подтверждена совместимость ОС семейства «Альт» с продуктами «Кода безопасности»

«Базальт СПО» расширяет совместимость ОС семейства «Альт» с ИБ-решениями российских производителей. Успешно завершено тестирование продуктов для защиты данных Secret Net LSP 1.12, vGate 4.7 и «Континент» ZTN компании «Код безопасности». Решения показали устойчивую работу на ОС «Альт СП», «Альт Сервер», «Альт Рабочая станция», «Альт Рабочая станция К» и «Альт Сервер виртуализации» и могут использоваться для обеспечения информационной безопасности компаний, использующих эти операционные системы.

ОС семейства «Альт» предназначены для построения надежной и производительной импортонезависимой ИТ-инфраструктуры компаний. Программные продукты развиваются на базе собственной безопасной инфраструктуры разработки и независимого репозитория проекта «Сизиф», которые находятся под юрисдикцией Российской Федерации. Операционные системы входят в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а ОС «Альт СП» сертифицирована ФСТЭК России.

«Компания «Базальт СПО» выносит в число важнейших приоритетов обеспечение максимального уровня безопасности и надежности своих операционных систем. Для достижения этой цели мы расширяем круг совместимости с продуктами в области защиты данных крупнейших российских производителей, — сказал Роман Мыскин, коммерческий директор «Базальт СПО». — Совместная работа ОС «Альт» с ИБ-решениями «Кода безопасности» позволяет построить по-настоящему импортонезависимую ИТ-инфраструктуру компании любого масштаба, обеспечивающую надежную защиту данных пользователей».

Средство защиты от несанкционированного доступа Secret Net LSP 1.12 тестировалось на совместимость на ОС «Альт СП», «Альт Сервер», «Альт Рабочая станция» и «Альт Рабочая станция К». На всех платформах была показана корректная работа как самих ОС, так и Secret Net LSP.

vGate 4.7 предназначен для защиты виртуальной инфраструктуры. На платформе «Альт Сервер виртуализации» версии 10, продукт испытали в трех исполнениях: Базовая, OpenNebula и PVE. Во всех конфигурациях vGate показал стабильное подключение к средствам управления и гипервизорам. Также были успешно протестированы контроль целостности виртуальных машин (ВМ) и затирание остаточной информации после удаления ВМ.

«Континент» ZTN, предназначенный для защищенного доступа в корпоративную сеть удаленно с компьютеров и смартфонов, также подтвердил совместимость с ОС «Альт СП», «Альт Рабочая станция» и «Альт Рабочая станция К».

«Совместимость продуктов «Кода безопасности» с ОС «Альт» расширяет наши возможности и круг потенциальных заказчиков, — сказал технический директор «Кода безопасности» Дмитрий Зрячих. — Все решения показали стабильную и корректную работу в ряде конфигураций, а значит могут обеспечить высокий уровень безопасности клиентов, которым необходимы сертифицированные защитные решения для ОС семейства «Альт».

Проверка совместимости продуктов vGate 4.7, Secret Net LSP 1.12 и «Континент» ZTN с ОС «Альт» проводилось по полноценным планам интеграционного тестирования, которые включают установку и удаление ПО, а также проверку интерфейса командной строки, подключение к серверу безопасности и т.д. Результаты тестирования показывают, что продукты «Кода безопасности» могут использоваться теми заказчиками, чья инфраструктура строится на ОС «Альт».

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