«Т1 Cloud» и разработчик решений по защите от DDoS-атак StormWall подписали меморандум о сотрудничестве

Российский провайдер облачных услуг «T1 Cloud» и компания StormWall, специализирующаяся на разработке решений по защите от DDoS-атак, подписали меморандум о намерениях в части технологического партнерства. Компании планируют совместно обеспечивать в облаке «Т1 Cloud» защиту организаций из госсектора и коммерческой сферы от DDoS-атак нового поколения.

Решение StormWall по защите от DDoS-атак обладает рядом важных достоинств, которые позволяют обеспечить качественную защиту компаний от DDoS-атак. Сервис StormWall позволяет фильтровать внешний трафик и гарантирует круглосуточную доступность онлайн-ресурсов организации: сайтов, веб-приложений, API и других сервисов. Компания имеет точки фильтрации в разных географических регионах, что дает возможность фильтровать атаки ближе к источникам их возникновения. С помощью решения StormWall обеспечивается защита от DDoS-атак на всех уровнях модели OSI, как с расшифровкой, так и без расшифровки SSL. Сервис способен отражать атаки мощностью до 3500 Гбит/с. Еще одним преимуществом решения является то, что при отражении атак участие сотрудников компании не требуется.

«Защита клиентов «Т1 Cloud» от DDoS-атак станет для нас важной миссией. Наше решение уже доказало свою эффективность в рамках других проектов, и мы уверены, что и в этом случае сможем справиться с поставленной задачей. Мы осознаем, насколько важно для любого облачного провайдера создать надежную защиту своих клиентов от DDoS-атак. Ведь в случае возникновения проблем у клиентов сильно пострадает репутация провайдера, а также он может потерять клиентов. Мы рады, что «Т1» высоко оценивает наш сервис по защите от DDoS-атак», – отметил Сергей Лахин, коммерческий директор StormWall в России.

«В условиях повышенного в стране риска кибератак одна из основных наших задач –создание безопасной облачной среды для своих клиентов. В частности, актуальной как никогда является надежная защита от DDoS-атак. Вместе с компанией StormWall мы приступили к пилотированию и тестированию сервиса по защите от DDoS-атак в облаке «Т1 Cloud». Мы нацелены на партнерство со StormWall, которое расширит портфель сервисов информационной безопасности «Т1 Cloud» и позволит нашим клиентам подобрать оптимальное решение для обеспечения непрерывности их бизнеса», – сказал Антон Степанов, генеральный директор «Т1 Cloud».