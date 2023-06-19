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ЦИБИТ и «Актив» подписали соглашение о партнерстве

ЦИБИТ («Центр исследования безопасности информационных технологий») стал официальным авторизованным партнером Компании «Актив» — крупнейшего российского производителя и разработчика программно-аппаратных средств защиты информации. В рамках нового партнерства будет осуществляться поставка решений аутентификации, защиты информации и электронной подписи.

«Мы активно расширяем партнерскую экосистему и уверены в развитии плодотворного сотрудничества с компанией «Актив» по вопросам поставок продуктов «Рутокен». ЦИБИТ уже больше 10 лет выступает партнёром ведущих российских поставщиков продуктов в области информационной безопасности, предлагая своим клиентам лучшие и оптимальные решения», – сказал Лев Якубович, коммерческий директор ЦИБИТ.

Под брендом «Рутокен» компания «Актив» поставляет современные средства криптографической защиты информации, используемые для аутентификации, выполнения электронной подписи, обеспечения безопасности межмашинного взаимодействия, а также решения для создания защищённой информационной инфраструктуры. Продукты «Рутокен» сертифицированы ФСТЭК России и ФСБ России, подходят для использования в организациях, чья деятельность связана с обработкой данных самой высокой степени конфиденциальности. Кроме того, эксперты «Актив» создают или дорабатывают ИТ-решения из области информационной безопасности различного уровня сложности по индивидуальным требованиям заказчика.

Использование USB-токенов, смарт-карт и ридеров «Рутокен» в решениях технологических партнеров компании «Актив» повышает уровень информационной безопасности бизнес-процессов практически во всех сферах деятельности и отраслях. В соответствии с полученным сертификатом ЦИБИТ является официальным авторизованным партнёром компании «Актив» по продукции «Рутокен».

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