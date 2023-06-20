«Лаборатория Касперского» и «Инфотекс» продолжат развивать технологическое партнёрство

«Лаборатория Касперского» и «Инфотекс» подтвердили долгосрочное сотрудничество меморандумом о партнёрстве. На данном этапе взаимодействия компании планируют создавать кибериммунные решения на базе операционной системы KasperskyOS, на которых будут работать средства криптографической защиты информации ViPNet.

«В таких сферах как производство, интернет вещей, умные города, цифровые рабочие места требуются не только кибериммунные продукты и решения, но и средства криптографической защиты информации. За счёт объединения свойств KasperskyOS и технологий «Инфотекс» рынок получает новые возможности для развития проектов цифровизации производственных и традиционных бизнес-процессов», — отметил Андрей Суворов, директор по развитию бизнеса KasperskyOS.

Компании оценивают новый совместный рынок более чем в 100 тыс. устройств и автоматизированных рабочих мест в течение следующих пяти лет. В планах партнёрства — представить первые совместные разработки в 2024 г.

«Стратегическое партнёрство со специалистами „Инфотекс“, с одной стороны, помогает удовлетворить потребности наших будущих пользователей кибериммунных продуктов, а с другой — становится очередным подтверждением важности и востребованности кибериммунного подхода к разработке систем Secure-by-Design», — сказал Андрей Суворов, директор по развитию бизнеса KasperskyOS.

«Продукты для защиты информации ViPNet широко востребованы в сценариях защиты IT-инфраструктуры, автоматизированных систем различных классов, включая критически значимые. Экспертиза „Инфотекс “в разработке СКЗИ позволяет обеспечивать эффективную защиту информации в АСУ ТП, IIoT, М2М, ИСУЭ и т.д. Промышленная кибербезопасность — одно из перспективных направлений, в котором мы уже достигли значительных результатов. Благодаря интеграции СКЗИ ViPNet и кибериммунных продуктов „Лаборатории Касперского“ будут решены новые амбициозные задачи по обеспечению информационной безопасности в промышленности», — отметил Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора «Инфотекс».