Netwell стала дистрибьютором решений UDV Group в области кибербезопасности

Компании Netwell и UDV Group объявили о стратегическом партнерстве в области кибербезопасности. В рамках сотрудничества Netwell получит доступ к дистрибуции передовых решений UDV Group, которые обеспечивают безопасность промышленных и корпоративных сетей. Об этом CNews сообщили представители Netwell.

Netwell будет осуществлять дистрибуцию решений UDV Group по следующим продуктовым направлениям: UDV DATAPK Industrial Kit — комплекс решений для мониторинга состояния защищенности и оперативного обнаружения инцидентов информационной безопасности в промышленных сетях; UDV ITM — система мониторинга доступности и производительности вычислительных систем; UDV ePlat4m SOAR — платформа оркестрации средств защиты информации и реагирования на инциденты компьютерной безопасности; UDV ePlat4m SGRC — система автоматизации бизнес-процессов в области информационной безопасности; UDV ePlat4m — платформа для автоматизации бизнес-процессов и создания собственных приложений без навыков программирования; UDV ePlat4m Pass — единая автоматизированная система обеспечения пропускного режима.

Программные и аппаратно-программные комплексы UDV Group в области кибербезопасности, многие из которых будут выведены на рынок уже в 2023 г, также будут включены в систему дистрибуции Netwell.

«Партнерство между Netwell и UDV Group имеет стратегическое значение, поскольку обе компании признают растущую потребность в эффективных и надежных решениях, способных защитить организации от постоянно эволюционирующих угроз, даже в сегменте АСУ ТП. Наши совместные усилия позволят отечественному бизнесу получать сертифицированные решения, которые помогут преодолеть сложности и минимизировать риски в области информационной безопасности», — отметила Елена Горбункова, продакт-менеджер по направлению информационной безопасности Netwell.

«Мы рады расширению нашей партнерской сети и появлению компании Netwell в числе дистрибьюторов наших решений. Уверены, что данное сотрудничество станет важным шагом, который позволит в условиях возросшего количества атак на российскую критическую информационную инфраструктуру обеспечить кибербезопасность ведущих предприятий страны», — сказала Илона Киреенок, коммерческий директор UDV Group.

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Netwell — российская компания, дистрибьютор оборудования и технологий. На сегодняшний день партнерство с Netwell выбрали более 400 российских ИТ-компаний, многие из которых активно развивают бизнес в регионах России и за ее пределами, в странах ближнего зарубежья.

UDV Group — российский разработчик в области кибербезопасности промышленных и корпоративных сетей. Группа объединяет продукты компаний «Сайберлимфа», «КИТ» и «ФТ-софт». Каждая из компаний бренда создает решения для крупнейших российских холдингов, промышленных предприятий и государственных структур. Входящие в группу компании имеют лицензии ФСТЭК России и ФСБ России. UDV Group имеет собственную лабораторию R&D — центр современных технологий обработки данных и кибербезопасности. Продукты, входящие в экосистему UDV Group, внедряются в России с 2014 г., сертифицированы ФСТЭК России и входят в Реестр российских программ и баз данных.