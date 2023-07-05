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«Инфосистемы джет» провела комплексную проверку безопасности приложения для группы компаний ANCOR

Компания «Инфосистемы джет» провела комплексный анализ защищенности системы кадрового электронного документооборота HRFile, разработанной группой компаний ANCOR. В результате выполненных работ заказчик получил рекомендации по устранению уязвимостей приложения, которые могли привести к утечке персональных данных. Об этом CNews сообщили представители Инфосистемы джет».

ANCOR — стаффинговая группа, которая предлагает решения в области аутсорсинга HR-функций и бизнес-процессов, рекрутмента и консалтинга. Для ведения кадрового электронного документооборота компания разработала собственное веб-приложение, позволяющее работодателям формировать, передавать и хранить кадровые документы в электронном формате. В приложении обрабатывается большое количество конфиденциальных данных, поэтому перед компанией стояла задача проверить его безопасность и устойчивость к кибератакам.

«Для нашей компании ключевое значение имеют бесперебойная работа всех систем и надежная защита персональных данных. Компания ʺИнфосистемы джетʺ стала тем подрядчиком, который смог комплексно проверить нашу систему на наличие уязвимостей, попутно разъясняя происхождение уязвимостей и чем они могут быть опасны для компании и пользователей, а также дать рекомендации по устранению найденных уязвимостей с учетом специфики работы нашей компании», — отметила Галина Остапова, руководитель службы информационной безопасности ГК ANCOR.

Команда «Инфосистемы джет» провела комплексный пентест приложения, разработанного заказчиком. В ходе проекта специалисты искали уязвимые места во внешнем периметре, провели тестирование на проникновение всей инфраструктуры веб-приложения и провели тестирование ресурса на устойчивость к DDoS-атакам.

Во время тестирования были обнаружены уязвимости, позволяющие получить доступ к персональным данным пользователей приложения. Также были обнаружены недостатки, эксплуатация которых могла повлечь за собой нарушение доступности приложения.

«Поскольку приложение предназначено для работы с персональными данными, было особенно важно проверить защищенность документов и личных данных работников и исполнителей. Компаниям, допускающим утечки конфиденциальной информации, грозят финансовые и репутационные потери, поэтому важно своевременно контролировать защищенность своих продуктов и систем», — сказал Максим Абрамов, консультант по информационной безопасности «Инфосистемы джет».

***

«Инфосистемы джет» — российская ИТ-компания в России. С 1991 г. работает на рынке системной интеграции, реализуя ежегодно более 1000 проектов. Штат — более 2000 сотрудников. Компания располагает несколькими офисами и представительствами в России. №1 среди крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров (CNews 2022г.), №2 среди крупнейших интеграторов в сфере защиты информации (CNews Analytics, 2022г.).

Ключевые направления деятельности: ИТ-инфраструктура, сети и инженерные системы, ИТ-аутсорсинг, информационная безопасность, машинное обучение, заказная разработка ПО, внедрение и сопровождение бизнес-приложений enterprise-уровня, промышленная безопасность и IoT.

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