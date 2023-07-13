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УЦСБ и «Атом безопасность» подписали соглашение о сотрудничестве

«Уральский центр систем безопасности» (УЦСБ) и «Атом безопасность» расширяют многолетнее партнерство. В рамках подписанного соглашения компании договорились сосредоточиться на внедрении и эффективном использовании информационных и коммуникационных технологий для автоматизации деятельности отечественных предприятий. Об этом CNews сообщили представители УЦСБ.

Стороны будут оказывать друг другу поддержку в расширении бизнес-каналов, обмениваться опытом, технологической и методологической информацией, совместно реализовывать проекты в сфере цифровых технологий, сотрудничать в области маркетинга, а также принимать участие в совместных мероприятиях, в том числе в конференциях и цифровых кампаниях.

«Сотрудничество с «Атом безопасность» является важной частью стратегии развития компании УЦСБ. У коллег амбициозные планы по импортозамещению зарубежных производителей. Я уверен, что «Атом безопасность» имеет все возможности завоевать лидирующие позиции на российском рынке – решения компании высокорезультативны, но при этом сохраняют оптимальный баланс между стоимостью и качеством», — сказал Валентин Богданов, генеральный директор УЦСБ.

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УЦСБ – комплексный системный интегратор, предоставляющий услуги, связанные с информационными технологиями и информационной безопасностью.

«Атом безопасность» – российская аккредитованная ИТ-компания, входит в группу компаний «СКБ Контур». Компания использует адаптированный под современные реалии программный продукт для расследования и предотвращения инцидентов внутренней информационной безопасности Staffcop Enterprise. Он предназначен для отслеживания потоков информации и системы аналитики, а также предупреждения нежелательных действий.

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