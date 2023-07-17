USB-токены и смарт-карты «Рутокен» обеспечивают двухфакторную аутентификацию в ОС «Атлант»

«Актив», российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации, и ГК Applite, разработчик операционной системы «Атлант», успешно завершили тестирование совместного решения, предполагающего двухфакторную аутентификацию в системе с помощью ключевых носителей «Рутокен».

Специалисты ГК Applite и компании «Актив» провели тестовые испытания на корректность совместной работы ключевых носителей (USB-токенов и смарт-карт) «Рутокен» в отечественной операционной системе «Атлант» (ОС «Атлант»). Испытания завершились успешно, по итогам стороны подписали сертификат и протокол совместимости, представленный на сайте «Рутокен».

Наличие двухфакторной аутентификации в ОС «Атлант» в качестве альтернативы входа по логину и паролю предотвращает доступ злоумышленников к важной информации и учетным записям на компьютерах с данной ОС, а также защищает вход в системы электронного документооборота. Технология двухфакторной аутентификации предполагает, что одним из факторов является знание несложного PIN-кода, а другим — владение устройством «Рутокен».

Совместимость подтверждена для следующих линеек и моделей устройств Рутокен и версий ОС «Атлант» (сборка Alcyone, версия 2022.02): «Рутокен ЭЦП 3.0»; «Рутокен ЭЦП 2.0 2100»; «Рутокен Lite»; «Смарт-карта Рутокен ЭЦП 3.0 3100 NFC»; «Смарт-карта Рутокен ЭЦП 2.0 2100».

Вошедшие в перечень устройств с подтвержденной с ОС «Атлант» совместимостью USB-токены и смарт-карты линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» являются активными ключевыми носителями и способны выполнять криптографические операции на самом устройстве без возможности выдачи наружу закрытой ключевой информации. Устройства «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 NFC» имеют как контактный, так и бесконтактный интерфейсы, что позволяет использовать их и на стационарных, и на мобильных устройствах.

Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграций компании «Актив», отметил: «Одна из основных задач «Актив» в работе с технологическими партнерами в текущих условиях – это обеспечение совместимости с ключевыми российскими операционными системами. Мы благодарим наших новых партнеров, коллег из ГК Applite за оперативное тестирование и тесное взаимодействие. Благодаря этому нам удалось быстро обеспечить данные пользователей ОС «Атлант» надежной защитой с помощью аппаратной криптографии».

Дмитрий Елисеев, коммерческий директор ГК Applite, сказал: «Мы уделяем большое внимание тестированию собственных продуктов с прикладным, офисным программным обеспечением и системными утилитами российских разработчиков. Наша цель – предоставить заказчикам готовый комплект ПО, полностью решающий их задачи и работающий «из коробки», без необходимости доработки. Благодаря сотрудничеству с компанией «Актив» мы усилили защиту корпоративной информации: с одной стороны, все системные файлы для пользователей находятся в режиме «только для чтения» благодаря запатентованной технологии ОС «Атлант», с другой стороны – токены и смарт-карты обеспечивают защиту конфиденциальных данных. Комплексное решение, которое мы предлагаем совместно с криптографическими ключевыми носителями «Рутокен», остается управляемым и в то же время обеспечивает надежность и безопасность доступа к системам электронного документооборота».