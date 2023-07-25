Positive Technologies увеличила объем отгрузок на 71% — до 3,3 млрд рублей

Positive Technologies опубликовала итоги деятельности за второй квартал и первые шесть месяцев 2023 г. Во втором квартале бизнес компании продолжил динамичный рост: объем отгрузок увеличился на 71% к аналогичному периоду прошлого года — до 3,3 млрд руб. По итогам первого полугодия отгрузки выросли на 43% и составили 4,6 млрд руб., валовая прибыль отгрузок увеличилась на 45% и составила 4,4 млрд руб. (99% от общего объема отгрузок). Рост ключевых показателей компании находит отражение в динамичном росте капитализации, которая с момента начала торгов акциями в декабре 2021 г. увеличилась более чем втрое.

«Рынок кибербезопасности растет на фоне увеличивающегося спроса на инструменты для защиты компаний, который во многом стимулируется кратным ростом количества хакерских атак. Positive Technologies по итогам первого полугодия показывает уверенные результаты, несмотря на высокую базу прошлого года. За первые шесть месяцев объем отгрузок составил 4,6 млрд руб., при этом результаты второго квартала существенно превзошли планы, которые мы ставили перед собой: рост отгрузок за этот период составил 71% год к году. С учетом присущего нашему бизнесу фактора сезонности, в результате которого основной объем доходов поступает в конце третьего и четвертом кварталах, во втором полугодии мы ожидаем рост показателей и выполнение заявленных нами целей по удвоению бизнеса по итогам года. Продолжая развивать наш бизнес, мы фокусируемся на повышении эффективности R&D, вкладываем ресурсы в усиление команды Positive Technologies, трансформируем подходы к разработке существующих и новых продуктов, набираем новых специалистов для создания метапродуктов, межсетевого экрана нового поколения PT NGFW и ряда облачных технологий cloud security. Благодаря этим инвестициям мы продолжим укреплять лидерские позиции компании во всех ключевых сегментах рынка, масштабировать бизнес и увеличивать капитализацию в интересах наших совладельцев», — сказал Андрей Кузин, операционный директор Positive Technologies.

Результаты первого полугодия отражают стабильный рост спроса на продукты и решения Positive Technologies. Доля новых отгрузок составила 51%, что свидетельствует как о расширении клиентской базы, так и об увеличении количества продуктов компании, приобретаемых существующими клиентами. Ключевым целевым сегментом для компании являются крупные корпоративные клиенты с отгрузками на сумму более 10 млн руб., на них пришлось более 71% продаж в первом полугодии. Общее количество активных крупных корпоративных клиентов с действующими лицензиями увеличилось на 25% — до 1220.

Наибольший вклад в объем отгрузок по итогам первого полугодия внесли такие флагманские продукты, как MaxPatrol SIEM (доля — 31%; для сравнения, годом ранее за аналогичный период было 29%), PT Application Firewall (20%, годом ранее — 9%) и MaxPatrol VM (14%, годом ранее — 8%). Высокую динамику прироста в первом полугодии показали PT Sandbox, MaxPatrol VM, PT Application Firewall и PT Application Inspector, а также MaxPatrol SIEM и новый продукт PT XDR.

Валовая прибыль отгрузок компании — отгрузки за вычетом суммы НДС, бонусов партнерам и прочих прямых расходов — составила 4,4 млрд руб., увеличившись на 45% год к году, и находится на уровне 99% от общего объема отгрузок.

Показатель NIC — чистая прибыль (убыток) без учета капитализации расходов — лучше ожиданий менеджмента и составляет по итогам первого полугодия -1,8 млрд руб., что отражает присущую компании сезонность, рост инвестиций в R&D и усиление подразделений обеспечения продаж на фоне существенного увеличения числа заказчиков наших продуктов.

Positive Technologies продолжает удерживать долговую нагрузку на минимальном уровне. По результатам первого полугодия коэффициент чистого долга к EBITDA составил 0,44х (для сравнения, годом ранее было 0,65х).

В соответствии с заявленной стратегией Positive Technologies продолжает активно инвестировать в R&D и усиливать команду экспертами по информационной безопасности. Это позволит планомерно сокращать сроки разработки существующих и запуска новых перспективных продуктов, поддерживать высокие темпы увеличения объемов бизнеса и выходить в новые сегменты рынка. Расходы на исследования и разработку — 2,1 млрд руб. — в рамках ожиданий менеджмента, их рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 74%.

В контексте поставленных амбициозных задач команда Positive Technologies продолжила расти и вплотную приблизилась к отметке в 2 тыс. специалистов. Основной прирост наблюдался в подразделениях, отвечающих за исследования и разработку, кастомизацию и поддержку продуктов и решений компании, а также за обеспечение кратного роста продаж. Продолжается формирование команд новых продуктов PT NGFW и MaxPatrol O2, а также усиливаются команды основных продуктов компании.

Во втором квартале 2023 г. в продажу вышла коммерческая версия метапродукта MaxPatrol O2. Запущена новая версия MaxPatrol VM с модулем Host Compliance Control (НСС) и новая версия PT Sandbox. Также получила развитие программа bug bounty (проверки возможности реализации недопустимых для компании событий), размер выплат за реализацию недопустимого события в рамках которой был увеличен до 30 млн руб.

Динамичное развитие бизнеса Positive Technologies лежит в основе роста капитализации и инвестиционной привлекательности акций компании. С момента начала торгов в декабре 2021 г. котировки акций выросли в 3 раза и в настоящий момент закрепились на уровне выше 2,1 тыс. руб. Капитализация Positive Technologies составляет более 140 млрд руб. С начала года количество акционеров компании увеличилось на 80 тыс. и составляет более 180 тыс. лиц, за год число инвесторов выросло более чем в три раза. Средний дневной объем торгов акциями Positive Technologies на Московской бирже в первом полугодии увеличился в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и составил 262 млн руб.

С 16 июня акции Positive Technologies входят в лист ожидания на включение в индекс Мосбиржи и индекс РТС, а в начале июля рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг компании сразу на две ступени до уровня ruAA, прогноз по рейтингу — стабильный.