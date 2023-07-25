Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Цифровизация Инфраструктура
|

Sitronics Group укрепила защиту ИТ-инфраструктуры лесопромышленного холдинга Segezha Group

Разработчик решений для государства и бизнеса Sitronics Group успешно реализовал проект укрепления защиты ИТ-инфраструктуры Segezha Group.

Работы проведены в сжатые сроки. При этом охвачены тысячи компьютеров сотрудников холдинга. Новая система повысила степень защиты холдинга от сетевых атак, вирусов, эксплуатации критических уязвимостей. В качестве конечного решения использованы наработки Endpoint Security.

«Данное решение было выбрано для повышения уровня безопасности файловых операций, предотвращения вторжений, защиты от вредоносного программного обеспечения. В частности, оно защищает от атак тех же шифровальщиков в том числе с применением эксплойтов нулевого дня. Также это помогает выстроить современный адаптивный контроль аномалий, что обеспечивает более комплексную защиту ИТ-инфраструктуры компании. Другой важной задачей при внедрении повышенной защиты на компьютеры пользователей лесопромышленного холдинга стало более надежное обеспечение невозможности самостоятельного отключения антивирусов сотрудниками. Теперь отключить средство защиты гарантированно могут только уполномоченные специалисты», - сказал директор департамента информационной безопасности и специальных решений Sitronics Group Александр Дворянский.

Также решена задача оперативного автоматического обновления средств защиты сразу после получения обновлений баз от разработчика средств ИТ-защиты.

«Безопасность данных и обеспечение бесперебойной работы информационных систем – критически важные факторы для любого бизнеса. Специалисты Sitronics Group применили самые передовые технологии и подходы для обновления системы безопасности ИТ-инфраструктуры Segezha Group с целью более надежного противостояния внешним угрозам. Для нас особенно важно, что партнеры успешно справились с поставленной задачей в условиях высокой территориальной распределённости активов и разнообразия корпоративных политик группы», – отметил директор по информационной безопасности Segezha Group Максим Королёв.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти всерьез взялись за проект ОСАГО для ИТ-сферы. Придумано название, намечен план работ

Экономика победила. В Европе отберут $22 млрд у экологов и отдадут производителям чипов из США и с Тайваня

Обвинение запросило 18 лет колонии для основателя российской ИБ-компании за госизмену

Умер легендарный хакер, который попал в книгу Гиннеса, большой поклонник России

Citrix залатала брешь в своем популярном продукте, но в системах клиентов успели обжиться хакеры

В продажу вышел хакерский ИИ без тормозов. С ним можно проводить «продвинутые» кибератаки, совершенно не умея программировать

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Mobvoi TicWatch Pro 5: лучший компаньон для вашего смартфона

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Как найти потерянный смартфон — инструкция для iOS и Android

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц

Гиганты юрских морей оказались в два раза больше косаток

Революция структурированного света: продемонстрирована бесшумная оптическая связь
Показать еще