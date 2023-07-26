Positive Technologies погасила дебютный выпуск облигаций на сумму 500 млн рублей

Positive Technologies выплатила последний купон и погасила дебютный выпуск облигаций RU000A101YV8, таким образом выполнив в полном объеме свои обязательства перед инвесторами в облигации первого выпуска. Выпуск был размещен в июле 2020 г. на сумму 500 млн руб. с номиналом 1 тыс. руб. и купоном 11,5%.

Облигации сроком обращения 3 года были размещены по открытой подписке с первоначальной ориентацией на крупных розничных инвесторов и пакетные покупки ценных бумаг. Всего было размещено 500 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. руб., периодичность выплат купона по ним составляла 91 день. 26 июля Positive Technologies погасила свой дебютный выпуск облигаций, выплатив инвесторам 12 купонов на общую сумму 150520000 руб. за 3 года обращения. При этом во время последних 4 выплат купона компания проводила частичное досрочное погашение облигаций равными пропорциями по 25% от выпуска.

«Выпуск облигаций в 2020 г. стал первым шагом компании к публичности. Мы выстроили систему корпоративного управления, обеспечили прозрачность бизнеса для инвесторов за счет регулярного и максимально детального раскрытия информации и финансовой отчетности, наладили эффективные коммуникации с участниками рынка и инвесторами. Опыт выпуска облигаций позволил нам подойти к размещению акций в полной готовности и успешно осуществить прямой листинг в декабре 2021 г. С этого момента капитализация компании увеличилась в три раза и сегодня превышает 140 млрд руб., — сказал Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами Positive Technologies. — Полное выполнение обязательств перед инвесторами – очередное подтверждение статуса Positive Technologies как надежного заемщика и эмитента ценных бумаг. В рамках нашей публичной стратегии мы продолжаем ставить перед собой амбициозные цели по увеличению количества инвесторов, вхождению в основной индекс Мосбиржи, расширению аналитического покрытия и росту капитализации компании в привязке к расширению нашего бизнеса».

В настоящий момент у Positive Technologies в обращении находится один выпуск биржевых облигаций (ISIN – RU000A105JG1) на сумму 2,5 млрд руб. с купоном 10,55% и периодичностью выплат 4 раза в год. Дата погашения второго выпуска облигаций – 3 декабря 2025 г.