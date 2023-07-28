Mont заключила соглашение о партнерстве с разработчиком экосистемы сервисов «Альфа»

Mont заключила соглашение о партнерстве с разработчиком экосистемы сервисов «Альфа» для управления информационной безопасностью предприятий.

В экосистему ИБ-сервисов под брендом «Альфа» российского разработчика ПО «Кейсистемс–безопасность» входят четыре ИТ-продукта. Это сервис автоматизации управления информационной безопасностью «Альфадок», сервис контроля подключаемых к информационным системам пользователей «Альфаконнект», сервис автоматизации процессов учета и выдачи криптосредств «Альфакрипто» и сервис идентификации и аутентификации «Альфаид».

«Наши клиенты уделяют большое внимание своей кибербезопасности, поэтому мы постоянно расширяем линейку ИБ-продуктов. Решениями экосистемы ‘’Альфа’’ пользуются федеральные органы власти, государственные учреждения, крупный и средний бизнес из самых разных отраслей, — сказала Маргарита Иванова, менеджер по продукту компании Mont. — Это удобные и надежные сервисы для защиты данных и рабочих процессов компании. Решения вендора помогут заказчикам выполнить требования законодательства РФ по защите объектов критической инфраструктуры, персональных данных, государственных и муниципальных информационных систем и быть постоянно готовыми к проверкам регуляторов».

Программные сервисы включены в реестр отечественного ПО и обладают лицензиями ФСТЭК и ФСБ России.

«Мы уделяем большое внимание развитию партнерской сети и заинтересованы в развитии российского рынка ИБ-решений. За время нашего сотрудничества с Mont мы уже успели оценить глубокие технические компетенции экспертов компании и богатый опыт команды в реализации комплексных проектов. Вместе мы сможем защитить критически важные процессы тех компаний, которые нуждаются в кибербезопасности сильнее всего», — сказал Андрей Петренко, продуктовый маркетолог НПЦ КСБ.