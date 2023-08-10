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Mango Office запустила новое решение по безопасности данных

Mango Office, разработчик ПО и сервисов для бизнес-коммуникаций, объявил о запуске новой функциональности, помогающего компаниям обезопасить аккаунты сотрудников и персональные данные, с которыми они работают. Решение доступно пользователям «Виртуальной АТС» и позволяет совмещать несколько инструментов, обеспечивающих защиту звонков.

«Часто злоумышленники охотятся не только за персональными данными, но и за доступом к самому ресурсу продвинутой телефонии, — сказал Сергей Борисов, заместитель генерального директора по информационной безопасности Mango Office. — Бывают случаи, когда спам-звонки совершаются будто бы с официальных номеров. Для получения доступа к ним злоумышленники подключаются к учетным SIP-записям и затем могут совершать массовые звонки. Чтобы защищать коммуникации и данные наших клиентов, мы сформировали микс из технологий для пользователей «Виртуальной АТС».

Новое решение Mango Office включает следующие опции: двухфакторная авторизация, логирование событий безопасности и отправка в syslog, а также реализация черных и белых списков IP-адресов для входа в разрезе приложений.

Двухфакторная авторизация (или двухэтапное подтверждение личности) для сотрудников защищает пользовательские аккаунты. Система позволяет обезопасить их даже от самых изобретательных хакеров.

Логирование событий безопасности дает возможность зафиксировать факт попыток несанкционированного доступа или попыток утечек данных. Логи позволяют вовремя определить подозрительную активность или уже после инцидента разобраться, в чем была его причина, и понять, как не допускать подобных ситуаций в будущем.

Черные и белые списки IP-адресов предотвращает взломы пользовательских аккаунтов и SIP-учетных записей. Клиенту достаточно задать ограничения в настройках, указав, какие устройства могут подсоединяться к системе. Это дает возможность в будущем снизить риск проникновений извне.

Новая функциональность доступна пользователям «Виртуальной АТС» Mango Office версий «Максимальная» и «Расширенная». До 1 октября 2023 г. протестировать опции можно бесплатно в рамках действующего тарифа.

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