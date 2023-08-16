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Команда «Инферит МСВСфера» исследует безопасность ядра Linux

ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) вошел в Консорциум участников по поддержке Технологического центра исследования безопасности операционных систем на базе ядра Linux, созданном при Институте системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) и получил максимальный статус «участника с полным голосом».

Команда по разработке и развитию операционной системы «Инферит МСВСфера» присоединилась к инициативе Технологического центра исследований безопасности ядра Linux при ИСП РАН, направленной на поиск и устранение уязвимостей ядра Linux. Специалисты «Инферит» активно участвуют в обработке результатов статического анализа исходных текстов ядра, исправляют найденные ошибки, а также работают над повышением качества и безопасности компонентов ОС.

«Несмотря на то, что коллеги из «Инферит» присоединились к совместным исследованиям безопасности ядра Linux относительно недавно, они сразу активно включились в работу и первый патч, подготовленный ими в рамках совместных работ, уже попал в основную ветку ядра, в грядущий релиз 6.5», – отметил Алексей Хорошилов, руководитель Технологического центра исследования безопасности ядра Linux.

«Участие в консорциуме позволяет нам работать над развитием безопасного отечественного ядра Linux, что повлияет на российскую ИТ-отрасль в целом и позволит внести вклад в достижение технологического суверенитета страны. И конечно, улучшить собственные продукты – операционную систему и программно-аппаратные комплексы, в которых мы её применяем», – отметил Дмитрий Баранов, директор «Инферит ОС».

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