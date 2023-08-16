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Сервис «ГОСТ VPN» компании «МТС Red» подтвердил свою безопасность для использования в ГИС

Сервис шифрования каналов связи «ГОСТ VPN» компании «МТС Red» успешно прошел оценку соответствия Приказу ФСТЭК №17 от 11 февраля 2013 г. об утверждении требований к защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах (ГИС), по третьему классу защищенности. Таким образом сервис подтвердил, что не нарушает процесс обеспечения конфиденциальности информации в ГИС при осуществлении криптографической защиты каналов доступа.

В государственных информационных системах хранятся и обрабатываются максимальные объемы самой чувствительной информации граждан и организаций – персональные, в том числе биометрические данные, медицинские, налоговые и другие данные физлиц, информация о бюджетах госструктур и ресурсах государства, и многое другое. Утечка данных из ГИС грозит ростом мошенничества с использованием данных и финансовым ущербом организациям и населению. Поэтому подтверждать надежность защиты данных обязаны не только сами государственные информационные системы, но и используемые в них средства защиты.

Михаил Горшилин, руководитель направления сервисов сетевой безопасности компании «МТС Red», сказал: «Сразу после коммерческого запуска сервиса в апреле этого года мы озаботились подтверждением его соответствия требованиям ФСТЭК, так как уже на старте у нас появились первые заинтересованные заказчики из госсектора. Мы быстро прошли процедуру оценки и теперь официально подтвердили безопасность нашего сервиса для использования в ГИС. Кроме того, в своем сервисе «ГОСТ VPN» мы используем оборудование, сертифицированное ФСБ и ФСТЭК России».

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