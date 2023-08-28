Garpix начинает оказывать услуги по аутсорсингу ИБ в рамках франшизы «Сёрчинформ»

Разработчик средств информационной безопасности «Сёрчинформ» и российский ИТ-интегратор Garpix заключили соглашение о партнерстве. Теперь Garpix будет оказывать услуги по аутсорсингу информационной безопасности (ИБ) в рамках франшизы «Сёрчинформ». ИБ-аутсорсинг – сервис для защиты от угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика.

Garpix – российский ИТ-интегратор – оказывает услуги по заказной разработке, аутстаффингу, внедрению «1С», маркетингу, рекрутменту, R&D-аутсорсингу и цифровой логистике. С помощью аутсорсинга ИБ компания Garpix планирует привлечь новых клиентов, предоставить защиту «под ключ» действующим заказчикам и контролировать ситуацию в собственной организации.

«Практически каждая российская компания сталкивается с рисками в области информационной безопасности. Нестабильная экономическая обстановка провоцирует утечки конфиденциальных данных, риски мошенничества и кибератак да и просто снижает эффективность персонала. В первую очередь это касается средних компаний, которые зачастую становятся легкой мишенью для злоумышленников и при этом не могут вкладывать значительные средства в защиту. На рынке в принципе мало специалистов по инфобезу, компаниям не хватает защитных средств и экспертизы в сфере ИБ. Garpix в партнерстве с «Сёрчинформ» помогут клиентам решить эти задачи и обеспечат надежную информационную безопасность без посредников и переплат», – сказал операционный директор Garpix Иван Афанов.

Компания «Сёрчинформ» за два месяца обучила и сертифицировала технических специалистов и аналитиков Garpix, каждый из которых теперь может вести до 4 клиентов: ежедневно анализировать ситуацию в компании, выявлять инциденты ИБ, реагировать на них и предоставлять заказчику регулярные отчеты. При этом «Сёрчинформ» берет на себя внедрение ПО, окажет заказчикам техническую поддержку, проконтролирует качество оказываемых партнером услуг.

«Компания Garpix одна из первых заключила соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества мы не только подготовили специалистов – аналитиков и менеджеров продаж – но также поможем с продвижением услуги и сопроводим партнера на всех этапах работы с заказчиком, включая расследование инцидентов. С момента запуска первых «пилотов» наши специалисты становятся «второй линией поддержки». Наша цель – поддержание высокого уровня оказываемых партнерами услуг по аутсорсингу ИБ, в соответствии с нашими стандартами», – сказала руководитель отдела продаж ИБ-аутсорсинга «Сёрчинформ» Елена Гавриленко.

Клиенты Garpix еще на этапе тестирования аутсорсинга ИБ смогут оценить его эффективность в первые несколько недель, выявить проблемы и риски и принять решение о покупке на основе конкретных результатов.