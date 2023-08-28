В «Контур.призме» можно быстро сверять клиентскую базу с перечнем иноагентов

Новые поправки в закон об иностранных агентах от 14.07.2022 № 255-ФЗ и в КОАП РФ устанавливают ответственность за их финансирование и помощь в обходе ограничений. Поэтому сверка клиентской базы со списком иноагентов должна стать еженедельной привычкой. Сервис «Контур.призма» добавил в веб-версию возможность массовой проверки клиентов по перечню иноагентов. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Список иноагентов на сайте Минюста пополняется практически каждую пятницу. Новые или действующие клиенты могут оказаться в нем после очередного обновления. Закон предусматривает немало ограничений для лиц, включенных в список. За помощь в обходе ограничений, а также финансирование иноагентов теперь предусматривается административная ответственность. По факту нарушения закона Минюст может прийти с проверкой. За его неустранение в течение месяца грозит серьезный штраф — до 300 тыс. рублей.

Например, если иностранный агент окажется участником госзакупок, виновными в нарушении закона будут считаться организаторы торгов. Ведь иноагенты не могут рассчитывать на государственную финансовую поддержку. Также проверять будущих преподавателей и лекторов теперь важно всем учебным заведениям: иноагентам запрещено вести образовательную деятельность.

Кроме того, поправки уточняют, что иноагенту нельзя оказывать финансовую помощь не только из госбюджета, но и из частных средств. Это значит, что проверять клиентов по перечню иностранных агентов нужно всем организациям и физическим лицам.

Если клиентов много, ручная сверка со списком иноагентов займет немало времени. «Контур.призма» автоматически проверяет клиентов по негативным перечням и обновляет информацию по мере их пополнения. Теперь в сервис можно сразу загрузить список клиентов — физических или юридических лиц. Результат совпадений появляется в таблице массовой проверки в столбце «Иноагенты». Он отобразится в виде числа совпавших клиентов с рисковым перечнем. Подробности можно посмотреть в отчете. В нем будет информация по выявленным фигурантам из перечня Минюста и основания включения со ссылкой на статью закона.

Наталья Ступина, эксперт проекта «Контур.призма»: «Проверять клиентов по перечню иноагентов нужно всем: госорганам, органам местного самоуправления, организациям всех форм собственности, физическим лицам и лицам без гражданства. Закон оговаривает, что нарушением будет считаться не только финансирование или активная помощь иноагенту, но и бездействие. Если вы не знали о необходимости проверить клиента на совпадение с перечнем и способствовали иноагенту в обходе ограничений, это не освобождает от ответственности за нарушение».

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