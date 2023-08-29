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eXpress прошел сертификационные испытания на четвертый уровень доверия ФСТЭК России

Разработчик платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress сообщает о прохождении сертификационных испытаний на соответствие четвертому уровню доверия ФСТЭК России. Четвертый уровень является самым высоким уровнем доверия, предъявляемым к средствам защиты информации в информационных системах, не предназначенных для обработки сведений, составляющих государственную тайну. Об этом CNews сообщили представители eXpress.

Сертификат четвертого уровня доверия позволит применять систему коммуникаций eXpress при создании объектов критической информационной инфраструктуры первой категории, автоматизированных систем управления технологическими и производственными процессами (АСУ ТП) и государственных информационных систем первого класса защищенности, информационных систем персональных данных при обеспечении первого уровня защищенности персональных данных.

«Высокий стандарт информационной безопасности является приоритетом для наших корпоративных заказчиков. Повышение уровня доверия ФСТЭК подтверждает надежность используемых в eXpress средств защиты информации и открывает возможности по использованию платформы на объектах критической информационной инфраструктуры и при работе с персональными данными», – сказал CEO eXpress Андрей Врацкий.

Прохождение испытаний системы eXpress на соответствие четвертому уровню доверия ФСТЭК подтверждено Заключением испытательной лаборатории в Системе сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации. Техническое заключение удостоверяет, что eXpress является программным средством общего назначения со встроенными средствами защиты от несанкционированного доступа к информации, не составляющей государственную тайну, и соответствует требованиям документа «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020 г.).

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Система коммуникаций eXpress – первое программное обеспечение в классе «мессенджер», получившее сертификат соответствия ФСТЭК России. Продукт включен в Реестр российского программного обеспечения и используется в ряде компаний России, включая госкорпорацию «Росатом» и ОАО «РЖД». Как корпоративная платформа eXpress включает мессенджер с личными и групповыми чатами и каналами, видеоконференции на 120+ участников, почтовый клиент, корпоративный магазин приложений Smart Apps, которые обеспечивают мобильный доступ для сотрудников к информационным системам компании.

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