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Представлен отечественный ПАК для работы в офисе

Отечественные разработчики, компании Fplus, «Мойофис», «Базис», «Лаборатория Касперского», НППКТ и Getmobit представили совместное комплексное решение для оснащения стационарного рабочего места - программно-аппаратный комплекс (ПАК).

ПАК поможет российским компаниям и организациям быстрее и с меньшими издержками перейти с зарубежной цифровой инфраструктуры на отечественную. Все компоненты разработаны в России, полностью импортонезависимы, отвечают всем стандартам безопасности и протестированы на взаимную совместимость. Об этом CNews сообщили представители компании «Мойофис».

В основе ПАК – централизованно управляемые рабочие места на основе пользовательских устройств – универсальных док-станций GM-Box в одноконтурном и двухконтурном исполнении, обеспечивающих подключение к виртуализированной инфраструктуре, созданной в «Базис.Workplace».

В качестве серверной и пользовательской операционной системы применяется «Основа» разработки АО «НППКТ». Операционная система уже зарекомендовала себя среди заказчиков, как среда для ежедневной работы сотрудников и инструмент обеспечения необходимого уровня информационной безопасности. Она же установлена на втором контуре двухконтурных универсальных док-станций GM-Box и, в перспективе, может быть заменена на ОС «Стрелец», имеющую более высокий уровень защиты.

GM Box заменяет несколько устройств сразу: тонкий клиент, SIP-телефон с поддержкой видеосвязи. В серверную инфраструктуру и виртуальные рабочие места (ВАРМ) интегрированы наиболее востребованные программные продукты, которые могут потребоваться для обеспечения стандартного рабочего местаофисное ПО, почтовый клиент, облачный сервис, мессенджер. Так, например, программное обеспечение «Мойофис» позволяет безопасно работать с документами как локально, на компьютере пользователя, так и в собственном облачном пространстве организации. Защиту рабочего места и корпоративной инфраструктуры обеспечивают решения «Лаборатории Касперского», которые позволяют бороться как с массовыми, угрозами так и со сложными целевыми атаками. В составе ПАК также есть «Базис.Workplace», который обеспечивает безопасное удаленное подключение к своему виртуальному рабочему столу.

«Нужно отметить два ключевых преимущества нашего решения. Во-первых, все его составляющие прошли сертификацию ФСТЭК, благодаря чему ПАК может быть использован в организациях и ведомствах, работающих с любой критически важной информацией. Во-вторых, мы предлагаем заказчику единую линию технической поддержки, что позволит развернуть и эксплуатировать решение максимально удобно», – отметил главный исполнительный директор Fplus Михаил Волков.

«Рынок крупных потребителей программного обеспечения и железа обязывает разработчиков и производителей отечественных решений уходить от фрагментарности продуктовых предложений к единому консолидированному решению, где интеграция и совместимость технологий вендоров достигнута по требованиям бизнеса. Такой подход сокращает время внедрения и адаптации готовых систем», – сказала Мария Рукавишникова, основатель и генеральный директор российской технологической компании Getmobit.

«Консолидированные решения, отвечающие запросам рынка, органично вписываются в современные реалии. На первое место выходят комплексы, которые не требуют от потребителя затрат на поиски и подбор подходящего технологического стека», - отметил заместитель генерального директора НППКТ, Сергей Васильев.

В рамках ПАК компании получают возможность использовать сразу две операционные системы: одна из них, как правило, Windows, вторая – на базе Linux (ОС «Основа»).

«В состав ПАК входит решение «Базис.Workplace» с технологиями виртуализации рабочих столов (VDI) и доставки приложений в операционную систему. Благодаря технологии доставки приложений у пользователя появляется возможность простым кликом на ярлык на рабочем столе в новой импортозамещенной среде использовать одновременно приложения, которые еще не импортозаметили, доступные на Windows. Что позволяет осуществить миграцию на отечественные решения бесшовно, поэтапно и привычно для пользователя. Это также решает вопрос с дополнительными издержками, когда часть информации или процессов, реализуемых с помощью зарубежного ПО, не нужно единовременно переводить на отечественное. Важно при этом, что безопасность информации обеспечивается полностью уже в переходный период. И мы можем выстраивать несколько контуров безопасности с Linux или Windows», – сказал Давид Мартиросов, генеральный директор «Базис».

«Российские вендоры объединяют усилия и создают удобные комплексные системы для обеспечения рабочего процесса. Такая технологическая интеграция позволяет заказчикам эффективно выстроить работу и не думать о совместимости продуктов. При этом все больше компаний понимают, что важно не только обеспечивать защиту конечных устройств, но и комплексно подходить к вопросам безопасности, усиливая защиту корпоративной инфраструктуры с помощью продвинутых SIEM-технологий» — отметила Анна Кулашова, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.

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«Мойофис» – российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «Мойофис» включает в себя настольные, мобильные и веб-приложения для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения «Мойофис» соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 14 языках. «Мойофис» создает продукты с 2013 г. Более 8000 организаций и органов государственной власти в России уже пользуются решениями компании. Учебные заведения во всех субъектах России также выбрали продукты «Мойофис». В партнерскую сеть компании входит более 2500 авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «Мойофис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.

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