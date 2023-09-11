Представлен отечественный ПАК для работы в офисе

Отечественные разработчики, компании Fplus, «Мойофис», «Базис», «Лаборатория Касперского», НППКТ и Getmobit представили совместное комплексное решение для оснащения стационарного рабочего места - программно-аппаратный комплекс (ПАК).

ПАК поможет российским компаниям и организациям быстрее и с меньшими издержками перейти с зарубежной цифровой инфраструктуры на отечественную. Все компоненты разработаны в России, полностью импортонезависимы, отвечают всем стандартам безопасности и протестированы на взаимную совместимость. Об этом CNews сообщили представители компании «Мойофис».

В основе ПАК – централизованно управляемые рабочие места на основе пользовательских устройств – универсальных док-станций GM-Box в одноконтурном и двухконтурном исполнении, обеспечивающих подключение к виртуализированной инфраструктуре, созданной в «Базис.Workplace».

В качестве серверной и пользовательской операционной системы применяется «Основа» разработки АО «НППКТ». Операционная система уже зарекомендовала себя среди заказчиков, как среда для ежедневной работы сотрудников и инструмент обеспечения необходимого уровня информационной безопасности. Она же установлена на втором контуре двухконтурных универсальных док-станций GM-Box и, в перспективе, может быть заменена на ОС «Стрелец», имеющую более высокий уровень защиты.

GM Box заменяет несколько устройств сразу: тонкий клиент, SIP-телефон с поддержкой видеосвязи. В серверную инфраструктуру и виртуальные рабочие места (ВАРМ) интегрированы наиболее востребованные программные продукты, которые могут потребоваться для обеспечения стандартного рабочего места – офисное ПО, почтовый клиент, облачный сервис, мессенджер. Так, например, программное обеспечение «Мойофис» позволяет безопасно работать с документами как локально, на компьютере пользователя, так и в собственном облачном пространстве организации. Защиту рабочего места и корпоративной инфраструктуры обеспечивают решения «Лаборатории Касперского», которые позволяют бороться как с массовыми, угрозами так и со сложными целевыми атаками. В составе ПАК также есть «Базис.Workplace», который обеспечивает безопасное удаленное подключение к своему виртуальному рабочему столу.

«Нужно отметить два ключевых преимущества нашего решения. Во-первых, все его составляющие прошли сертификацию ФСТЭК, благодаря чему ПАК может быть использован в организациях и ведомствах, работающих с любой критически важной информацией. Во-вторых, мы предлагаем заказчику единую линию технической поддержки, что позволит развернуть и эксплуатировать решение максимально удобно», – отметил главный исполнительный директор Fplus Михаил Волков.

«Рынок крупных потребителей программного обеспечения и железа обязывает разработчиков и производителей отечественных решений уходить от фрагментарности продуктовых предложений к единому консолидированному решению, где интеграция и совместимость технологий вендоров достигнута по требованиям бизнеса. Такой подход сокращает время внедрения и адаптации готовых систем», – сказала Мария Рукавишникова, основатель и генеральный директор российской технологической компании Getmobit.

«Консолидированные решения, отвечающие запросам рынка, органично вписываются в современные реалии. На первое место выходят комплексы, которые не требуют от потребителя затрат на поиски и подбор подходящего технологического стека», - отметил заместитель генерального директора НППКТ, Сергей Васильев.

В рамках ПАК компании получают возможность использовать сразу две операционные системы: одна из них, как правило, Windows, вторая – на базе Linux (ОС «Основа»).

«В состав ПАК входит решение «Базис.Workplace» с технологиями виртуализации рабочих столов (VDI) и доставки приложений в операционную систему. Благодаря технологии доставки приложений у пользователя появляется возможность простым кликом на ярлык на рабочем столе в новой импортозамещенной среде использовать одновременно приложения, которые еще не импортозаметили, доступные на Windows. Что позволяет осуществить миграцию на отечественные решения бесшовно, поэтапно и привычно для пользователя. Это также решает вопрос с дополнительными издержками, когда часть информации или процессов, реализуемых с помощью зарубежного ПО, не нужно единовременно переводить на отечественное. Важно при этом, что безопасность информации обеспечивается полностью уже в переходный период. И мы можем выстраивать несколько контуров безопасности с Linux или Windows», – сказал Давид Мартиросов, генеральный директор «Базис».

«Российские вендоры объединяют усилия и создают удобные комплексные системы для обеспечения рабочего процесса. Такая технологическая интеграция позволяет заказчикам эффективно выстроить работу и не думать о совместимости продуктов. При этом все больше компаний понимают, что важно не только обеспечивать защиту конечных устройств, но и комплексно подходить к вопросам безопасности, усиливая защиту корпоративной инфраструктуры с помощью продвинутых SIEM-технологий» — отметила Анна Кулашова, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.

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«Мойофис» – российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «Мойофис» включает в себя настольные, мобильные и веб-приложения для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения «Мойофис» соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 14 языках. «Мойофис» создает продукты с 2013 г. Более 8000 организаций и органов государственной власти в России уже пользуются решениями компании. Учебные заведения во всех субъектах России также выбрали продукты «Мойофис». В партнерскую сеть компании входит более 2500 авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «Мойофис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.