«Яндекс браузер» для организаций поможет защитить бизнес от утечки данных

В «Яндекс браузере» для организаций появился набор настраиваемых политик для управления доступом сотрудников к корпоративной информации. Они помогут надёжнее защитить данные бизнеса от утечки. Кроме того, теперь браузер можно интегрировать с системами мониторинга событий безопасности (SIEM), чтобы получать подробные сведения об инцидентах безопасности.

Новые возможности «Яндекс браузера» для организаций позволят администраторам разрешить или запретить определённые действия на выбранных сайтах. В частности, копировать информацию в буфер обмена, сохранять страницы и распечатывать их, делать скриншоты средствами браузера и расширений. Кроме того, можно будет заблокировать возможность сайтов записывать видео и аудио с устройств сотрудников и настроить выгрузку файлов на внешние ресурсы — отключить её полностью или разрешить для конкретных сайтов. Новые функции затруднят распространение конфиденциальной информации за пределы организаций.

Ещё одна новая настройка «Яндекс браузера» для организаций обеспечит интеграцию с SIEM — системами управления событиями безопасности. Это позволит сотрудникам служб информационной безопасности узнавать о посещениях опасных сайтов и о том, какие настройки меняли или пытались изменить сотрудники, а также более подробно и результативно расследовать инциденты. Например, так можно своевременно обнаружить переход по вредоносной ссылке и быстро предотвратить возможный ущерб, или понять, был ли браузер конкретного сотрудника одним из звеньев атаки на организацию.

Илья Шибанов, руководитель «Яндекс браузера», сказал: «Более 70% утечек информации в компаниях случается из-за невнимательности или злого умысла их сотрудников. В 2023 г. особенно увеличился риск инсайдерских угроз: когда сотрудники за вознаграждение делятся данными бизнеса с киберпреступниками. Есть и ещё один опасный тренд: если раньше злоумышленники чаще пытались завладеть информацией малых и средних компаний, то теперь в фокусе их внимания крупный бизнес. Новые функции «Яндекс браузера» для организаций помогут лучше защитить корпоративные данные».