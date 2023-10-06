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Московский разработчик средств защиты каналов связи за 20 лет выпустил более полумиллиона устройств

Московская компания «С-терра сиэспи», специализирующаяся на создании средств сетевой безопасности, выпустила более 500 тыс. единиц оборудования за время существования. Предприятие 29 сентября отметило 20-летний юбилей. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Вот уже 20 лет московская компания «С-терра сиэспи» разрабатывает и выпускает научно-техническую продукцию для защиты каналов связи – программное обеспечение, программно-аппаратные комплексы с шифрованием данных, межсетевые экраны и средства обнаружения вторжений. За это время предприятие изготовило свыше полумиллиона единиц продукции для государственных и коммерческих организаций, у которых есть высокая потребность в защите конфиденциальной информации и персональных данных», – сказал Владислав Овчинский.

Решения компании включены в «Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных», что позволяет использовать их в государственных учреждениях и коммерческих организациях в соответствии с отраслевыми стандартами и требованиями. Партнерская сеть компании насчитывает свыше 400 предприятий.

В линейке производителя есть миниатюрный криптошлюз размером не больше ладони, который можно установить, например, в машину скорой помощи, защищенный шлюз для применения в сложных условиях окружающей среды, а также шлюз для защиты каналов между центрами обработки данных и др.

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