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ИТ-компания «Айти бастион» и московский Политех заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве

Со стороны «Айти бастион» документ подписал генеральный директор Сергей Бочкарев, со стороны вуза — проректор по развитию дополнительного профессионального образования и взаимодействию с партнерами московского Политеха Гюзель Шарипзянова. Об этом CNews сообщили представители «Айти бастиона».

«Айти бастион» заинтересован в подготовке молодых специалистов по кибербезопасности и уже несколько лет сотрудничает с ведущими вузами России. Первый опыт работы с московским Политехом в рамках Дня программиста показал интерес выпускников к компании.

«Мы готовы вкладывать силы и средства в выпускников московского Политеха. Работая в команде опытных специалистов, студенты не только получают практические навыки в разработке ПО по кибербезопасности, но и, как правило, остаются у нас в компании», — отметил генеральный директор «Айти бастион» Сергей Бочкарев.

«Айти бастион» занимает уже более 70% российского рынка PAM-решений (Privileged Access Management). Ядром продуктовой линейки является комплексная система контроля действий привилегированных пользователей СКДПУ НТ.

Компания обеспечивает безопасность более 180 российских заказчиков из разных отраслей, в том числе нефтегазовой, энергетической, банковской, организаций государственного сектора, ритейла и медицины.

«Практика показывает, что "выращенный" внутри компании специалист имеет более сильную мотивацию работать именно в ней, поскольку компания инвестировала на первоначальном этапе. Большинство наших выпускников ориентированы уже со старта попасть в сильную команду с целью построения собственной карьеры», — отметила проректор по развитию дополнительного профессионального образования и взаимодействию с партнерами московского Политеха Гюзель Шарипзянова.

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