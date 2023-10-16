ИТ-кампус «Неймарк» и компания QApp планируют сотрудничать по направлению квантово-устойчивых решений для защиты данных

АНО «Неймарк» и компания-разработчик QApp (ООО «Куапп») в присутствии министра цифрового развития и связи Нижегородской области Александра Синелобова подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Российского квантового центра».

QApp занимается прикладными исследованиями, разрабатывает и пилотирует программные решения и участвует в процессе разработки государственных стандартов по новым постквантовым алгоритмам. Данные алгоритмы позволяют защитить данные от кибератак с применением как классических, так и квантовых компьютеров.

«Основное технологическое направление сотрудничества – исследования и апробация постквантовых алгоритмов в информационной безопасности, включая технологическую синергию с решениями квантовых коммуникаций. Очень перспективное направление как для региона, так и для страны в целом. Партнеры планируют совместно разрабатывать образовательные программы высшего и дополнительного образования для ИТ-кампуса «Неймарк», создать научно-образовательную лабораторию, проводить практики и стажировки студентов ИТ-кампуса», - сказал Александр Синелобов.

Ключевыми отраслями, апробирующими данные технологии в России, являются финансовая отрасль, телеком и вендоры традиционных решений кибербезопасности.

«Одним из приоритетных научных направлений ИТ-кампуса «Неймарк» станет кибербезопасность. Применение экспертизы QApp позволит существенно расширить спектр научно-исследовательских проектов, а также интегрировать информацию о квантовой угрозе и постквантовых алгоритмах в программы высшего, среднего и дополнительного образования и другие экосистемные события. В рамках сотрудничества ведущие специалисты QApp уже начали проводить открытые лекции по постквантовым алгоритмам в рамках «Неймарк.интенсива» по информационной безопасности», – сказал директор АНО «Неймарк», советник губернатора Нижегородской области по вопросам развития ИТ-сектора Валерий Черепенников.

«Сегодня как никогда ранее рынку информационной безопасности России требуются профессиональные кадры. Учитывая не только киберугрозы настоящего, но и ближайшего будущего считаем кооперацию с ИТ-кампусом «Неймарк» важным шагом на пути формирования кадрового резерва для отрасли. Постквантовые алгоритмы станут одной из сквозных технологий и дисциплин, проходящих через ключевые научные направления деятельности кампуса: микроэлектроника и телеком, кибербезопасность и защищенный ИИ, программно-аппаратные комплексы, беспилотные технологии, интернет вещей и смешанная реальность. Мы гордимся тем, что вместе сможем внести вклад в реализацию национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Министерством науки и высшего образования России», – отметил генеральный директор QApp Антон Гугля.

«Компания QApp с 2021 г. является резидентом Киберхаба «Сколково», как и другие резиденты по кибербезопасности. Их решение является симбиозом сложных технологий и необходимости информационной безопасности в отрасли. Шифрование данных всегда стояло на защите интересов государства и благодаря постквантовым алгоритмам показывает современность и прогресс всей индустрии, которую сегодня можно назвать “шифрованием нового поколения”», – сказал Игорь Бирюков, руководитель Киберхаба «Сколково».

Проект по созданию межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России и утвержденного Президентом России Владимиром Путиным. Он направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.