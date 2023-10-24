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MFASoft и ITD Group заключили соглашение о сотрудничестве

Компания MFASoft, российский разработчик решения для аутентификации на базе одноразовых паролей, и ITD Group, VAD-дистрибьютор, фокусирующийся на направлениях ИБ и Dev[Sec]Ops, заключили соглашение о сотрудничестве.

Программный комплекс Secure Authentication Server (ПК SAS MFASoft) используется для создания двухфакторной аутентификации пользователей при доступе к информационным ресурсам и сетевой инфраструктуре компании. Решение снижает риск несанкционированного доступа, предотвращает взлом аккаунтов, утечку данных и сетевые атаки. ПК SAS MFASoft позволяет защитить любой ресурс вне зависимости от его типа и варианта развертывания.

«Основной отличительной особенностью решения Secure Authentication Server является поддержка многоуровневой мультиарендности (multi-tier multi-tenant архитектуры). Благодаря этому решение может применятся в централизованных информационных системах для более точных настроек политик и сервисов, с которыми происходит интеграция, для определенных групп пользователей. Важно отметить, что решение поставляется в виде докер-образа, что обеспечивает возможность его установки на любую операционную систему, сокращает время внедрения и позволяет строить кластер любой конфигурации, исходя из потребностей и задач каждого конкретного заказчика», – сказал Михаил Рожнов, технический директор MFASoft.

Компании MFASoft и ITD Group договорились о совместной работе по выстраиванию канала продаж on-prem-версии программного комплекса Secure Authentication Server.

«Решения для многофакторной аутентификации становятся таким же базовым требованием в ИБ, как наличие антивирусного ПО. При этом стоит отметить, что требования к программному обеспечению для 2FA на базе одноразовых паролей в части функционала давно не ограничиваются только возможностью использования OTP. Пользователи все чаще обращают внимание на архитектуру таких решений, наличие автоматизации процессов и другие функциональные характеристики. Проанализировав возможности ПК SAS MFASoft, мы видим огромный потенциал продукта и готовы со своей стороны приложить максимум усилий для его популяризации среди конечных заказчиков», – сказал Александр Саксаганский, директор по развитию бизнеса ITD Group.

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