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Positive Technologies договорилась о сотрудничестве поставщиками решений в области ИБ с Ближнего Востока

Positive Technologies договорилась о партнерстве с восемью организациями — поставщиками услуг и решений в сфере кибербезопасности — с целью развития сотрудничества в регионе для продвижения современных продуктов, а также для обмена опытом в области ИБ. Компания подчеркивает важность построения системы результативной кибербезопасности с использованием инновационных средств защиты, использующих технологии искусственного интеллекта и машинного обучения.

По данным исследований Positive Technologies, самые актуальные угрозы безопасности на Ближнем Востоке — кибератаки на госучреждения, промышленные предприятия и критически значимую инфраструктуру. Для этого преступники используют методы социальной инженерии, вредоносное ПО и эксплуатируют уязвимости. В регионе 83% всех успешных кибератак носят целенаправленный характер, на теневых площадках можно по низкой цене ($100–1000) приобрести доступы к компаниям из стран Персидского залива. А поскольку 90% доступов предоставляются с правами администратора, атаковать такие организации могут даже неопытные злоумышленники с небольшим бюджетом.

В этих условиях специалисты Positive Technologies рекомендуют предприятиям региона внедрять комплексный результативный подход к безопасности в целях защиты информационных систем и поддержания киберустойчивости. Он направлен на построение постоянной и автоматизированной защиты от недопустимых для каждой организации событий, предполагает их определение и верификацию, обновление программного обеспечения, обучение сотрудников правилам ИБ, постоянный мониторинг и обнаружение угроз с помощью современных средств, а также проверку эффективности принятых мер.

«Во всем мире компании остро нуждаются в помощи профессионалов для защиты своих информационных систем и инфраструктур от кибератак, поэтому и на Ближнем Востоке растет спрос на услуги по управлению ИБ, — сказала Евгения Попова, директор по международному бизнесу Positive Technologies. — Основная задача партнерства — поддержать возможности провайдеров услуг безопасности (MSSP) в предоставлении сервисов высокого уровня. Рынок MSSP в регионе растет в среднем на 9.5% CAGR ежегодно, динамика роста поддерживается в некоторых странах в том числе и регуляторикой, которая требует, чтобы каждая государственная компания имела свой собственный центр противодействия киберугрозам (SOC). При этом наши партнеры сфокусированы на построении как коммерческих SOC для оказания услуг по модели MDR (managed detection and response), так и на поддержке уже существующих региональных MSSP на базе телеком-провайдеров, таких как Etisalat, Du и другие. Потребители услуг таких SOC-центров — государственные, финансовые и медицинские учреждения. Наша компания предлагает полный набор современных эффективных решений в рамках результативного подхода к кибербезопасности. В эпоху небывалого всплеска числа угроз организациям пора позаботиться о своем будущем, радикально изменив подход к защите цифровых активов. GITEX — идеальная площадка для укрепления сотрудничества с региональными партнерами, которые разделяют наше видение построения системы ИБ, ориентированной на достижение реального результата».

В компании также отметили, что киберпреступники все чаще применяют искусственный интеллект. А Positive Technologies специализируется на создании продуктов, использующих технологии ИИ, чтобы предотвратить атаки на инфраструктуру организаций. В то время как классические инструменты, основанные на строгой логике и сигнатурах, могут эффективно обнаруживать уже происходящие несанкционированные действия, машинное обучение позволяет анализировать поведение пользователей и различных субъектов и пресекать нападения еще до того, как они произойдут.

Якуб Аль-Авади, основатель NGN International, подчеркнул важность партнерских отношений: «Это сотрудничество имеет огромное значение для нас, поскольку оно укрепляет позиции компании как на рынке Бахрейна, так и на рынке всего региона. Оно укрепит нашу репутацию в качестве одной из наиболее надежных компаний и нашу приверженность предоставлению самых современных услуг в области кибербезопасности клиентам из государственного и частного секторов. Мы глубоко ценим неизменную поддержку со стороны наших партнеров, а команды наших специалистов полностью оснащены и готовы, усердно работая над достижением коллективных целей, превратить это сотрудничество в реальные проекты и инициативы».

«В условиях ландшафта настолько же обширного и сложного, как пустыня, когда в ближневосточном регионе действуют бесчисленные компании в сфере кибербезопасности, мы предпочитаем сотрудничать с настоящими жемчужинами, примером которых является Positive Technologies. В эпоху постоянно развивающихся киберугроз и трудностей в цифровом мире мы осознаем острую потребность в партнерах, которые преуспели в защите наших цифровых границ. Вместе мы решаем сложные задачи современной системы кибербезопасности, защищая наши сети и данные от множества сохраняющихся и эволюционирующих угроз», — сказал Рами Мальдини, генеральный директор ABS MENA.

«Positive Technologies — ведущая ориентированная на результат компания в области кибербезопасности. Мы гордимся тем, что являемся надежным партнером этой компании в Азии. Считаем, что Positive Technologies готова расширить позитивное присутствие на континенте», — сказал Дерек Ли, генеральный директор Digiqore.

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