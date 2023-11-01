CloudMTS: российские компании стали в 1,6 раза чаще делать резервные копии данных в облаке

Провайдер CloudMTS (входит в группу МТС) сообщил о том, что спрос на услугу резервного копирования данных в облаке МТС за год вырос в 1,6 раза. Чаще всего его делают компании и ИП, работающие в сфере оптовой и розничной торговли, а также предприятия сферы услуг. Спрос на «Катастрофоустойчивую инфраструктуру» за аналогичный период вырос в два раза.

Услуга резервного копирования позволяет заказчикам – компаниям и ИП – сохранить свои данные в облаке CloudMTS. В случае их повреждения или потери на основном носителе информацию можно восстановить в виртуальной инфраструктуре или выгрузить к себе с площадки провайдера. Обычно в облаке создаются резервные копии серверов, операционных систем, баз данных и приложений. Сохранить можно как данные, находящиеся в облаке CloudMTS, так и информацию с площадки клиента – его собственных серверов или любой другой виртуальной инфраструктуры.

Чаще всего функцией резервного копирования пользуются заказчики, работающие в сфере оптовой и розничной торговли: на них приходится 28% выполненных сохранений. В 24% случаев свои данные сберегают клиенты из сферы предоставления услуг, в 12% – из сферы производства, в 10% – разработчики. На транспортную и финансовую отрасли приходится 5% и 4% заказов соответственно.

Более всего спрос на услугу резервного копирования вырос в здравоохранении, компании из этой отрасли начали сохранять свои данные в 3,7 раз чаще, чем годом ранее. Следом идут сфера коммунальных услуг, где спрос на копирование вырос в три раза, сельское хозяйство – 2,3 раза и производство – 2,1 раз. В два раза выросло число компаний, делающих резервное копирование в транспортной и добывающей отраслях.

Спрос на услугу «Катастрофоустойчивая инфраструктура», которая позволяет аварийно восстановить ИТ-инфраструктуру компаний в облаке в случае ее выхода из строя, за год вырос в два раза.

«Резервное копирование в облаке позволяет компаниям избежать множества рисков, связанных с потерей данных на физической и виртуальной инфраструктуре. В случае повреждения, IT-системы можно будет восстановить в облаке из резервной копии. От потери данных из-за сбоя оборудования или человеческой ошибки не застрахован никто, особенно если отсутствует план аварийного восстановления и не выполняется резервное копирование IT-систем. В зависимости от сферы бизнеса и масштаба компании последствия могут быть самыми разными, вплоть до банкротства организации. Мы наблюдаем возрастающую тенденцию использования услуги резервного копирования. За последний год количество наших клиентов, подключивших ее, увеличилось на 60%. И это число постоянно растет», – отметил директор департамента развития клиентов CloudMTS Эдуард Бавижев.