«Код безопасности» открыл лабораторию в МТУСИ

«Код безопасности» открыл в МТУСИ лабораторию на базе собственных решений.

В учебной лаборатории развернуто 25 мест с установленными образами виртуальных машин, объединенные локальной распределенной сетью, к которой подключены флагманские программно-аппаратные комплексы «Кода безопасности», обеспечивающие защиту ИТ-инфраструктуры предприятий. В рамках обучающих программ, в том числе с привлечением экспертов компании, студенты получат навыки работы с продуктами вендора, среди которых межсетевой экран нового поколения NGFW «Континент 4», Secret Net Studio, Vgate и др. Ежегодно в лаборатории планируется подготавливать до 700 специалистов в области информационной безопасности.

«Код безопасности» и МТУСИ связывают тесные партнерские отношения: компания ежегодно принимает участие в Днях карьеры, которые регулярно проводятся в вузе, специалисты организации являются членами рабочей группы по разработке основной образовательной программы направления «Информационная безопасность». Студенты МТУСИ проходят производственную практику и стажировки в компании. Кроме того, «Код безопасности» является официальным спонсором финала московских студенческих соревнований в области информационной безопасности M*CTF, базовым вузом проведения которых является МТУСИ.

«Информационная безопасность – один из самых важных стратегических направлений развития нашего государства. МТУСИ ежегодно выпускает более 200 специалистов в области информационной безопасности. В процессе подготовки большое внимание уделяем тому, чтобы наши студенты получали практически навыки. В стенах нашего университета присутствуют лаборатории практически всех отечественных производителей средств защиты информации. С компанией «Код безопасности» мы сотрудничаем уже более 7 лет, и сегодня делаем следующий логический шаг в совместном развитии: наши партнеры открывают у нас свою лабораторию», – сказал ректор МТУСИ Сергей Ерохин.

«Университет и академическое образование дают вам ту базовую систему фундаментальных знаний, которая поможет крепко стоять на ногах в мире технологий. Я бы хотел сказать, что мы постараемся изо всех сил вложить наши знания в вас через учебный класс, чтобы вы приходили в «Код безопасности», и мы вместе создавали технологические продукты, которые сейчас востребованы по всей стране», – обратился к студентам МТУСИ генеральный директор компании «Код безопасности» Андрей Голов.

Ранее на базе вуза при поддержке «Кода безопасности» были реализованы перспективные проекты по запуску первой в России экосистемы межвузовской квантовой сети с открытым доступом, разработаны и внедрены актуальные учебные программы в области ИБ для формирования кадрового резерва страны.