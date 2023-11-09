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«Мегафон» оснастил умной системой мониторинга крупнейший газопровод Якутии

«Мегафон» внедрил интеллектуальный комплекс видеонаблюдения на стратегически важном газотранспортном оборудовании «Сахатранснефтегаз». Комплекс видеокамер в режиме реального времени выполняет сразу несколько задач: реагирует на появление объектов в кадре, возникновение громких звуков и задымление, а также распознает регистрационные номера автомобилей и уведомляет об их проезде ответственных сотрудников. Проект впервые реализован в условиях Крайнего Севера. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Компания «Сахатранснефтегаз» снабжает природным газом больше 100 населенных пунктов Якутии и эксплуатирует свыше тысячи производственных объектов. Все они, как и три тысячи км трубопроводов вошли в масштабный проект по обеспечению безопасности и раннему обнаружению возможных ЧП.

На первом этапе проекта сервис видеоаналитики «Мегафона» прошел тестовую эксплуатацию на нескольких географически распределенных объектах «Сахатранснефтегаза». Все они были оснащены видеосистемой из 36 камер, управление которыми происходило из единого центра, сюда же приходили оперативные уведомления и отчеты по проезжающему транспорту и другим важным событиям.

В 2023 г. было принято решение о масштабировании проекта – количество камер умного видеонаблюдения увеличится до 140, а география проекта расширится до трех районов Якутии.

«Нам важно, чтобы на наших основных объектах газотранспортной инфраструктуры работала современная система, которая обеспечила бы непрерывный круглосуточный видеомониторинг. Учитывая непростые географические и погодные условия Якутии, при выборе партнера мы опирались на широкую зону покрытия сетью, в том числе в удаленных и труднодоступных местах, где расположены газопроводы и станции. «Мегафон» этому условию полностью соответствует, мы знаем это не понаслышке, поскольку наши сотрудники пользуются связью «Мегафона», когда выезжают на объекты», – сказал генеральный директор «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников.

«Интеллектуальный сервис видеонаблюдения «Мегафона» уже не первый год активно используют региональные власти и промышленные предприятия России, например, комплекс «Безопасный город» в Сочи и Анапе, проект «Лесохранитель» в Краснодарском крае, Ростовской и Кировской областях и др. Наши технологии помогут специалистам «Сахатранснефтегаза» оперативно мониторить ситуацию на тысячах километров газопровода, анализировать полученные данные и при необходимости передавать их в профильные службы. Своевременное выявление чрезвычайных ситуаций позволит оперативно реагировать и устранять природные и техногенные катаклизмы и, что особенно важно, минимизировать ущерб», – отметил директор по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона» на Дальнем Востоке и в Сибири Артем Базыль.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

АО «Сахатранснефтегаз» – предприятие, которое было учреждено указом президента Республики Саха (Якутия) 17 декабря 2003 г. Предприятие снабжает природным газом более 100 населенных пунктов Республики Саха (Якутия). Ежегодно конечным потребителям поставляет около 1700 млн м3 переработанного природного газа. Акционерное общество эксплуатирует более 1000 производственных объектов, в том числе 61 газораспределительная станция, 40 радиорелейных станций, 446 газорегуляторных пунктов.

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